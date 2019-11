El muro exterior

La racha del Casademont Zaragoza terminó en Lituania, en un partido en el que el equipo aragonés no encontró nunca su mejor ritmo ni pudo imponer su juego. Cayó derrotado con contundencia y de manera justa (91-73) ante un Neptunas Klaipeda mucho más acertado, sobre todo por fuera, y con una idea clara de cómo frenar a su rival. El equipo de Fisac compitió prácticamente hasta el final (rebajó la diferencia a ocho con siete minutos por jugarse) e hizo lo que pudo teniendo en cuenta que jugó sin tres de sus teóricos titulares, San Miguel, Seibutis y Vázquez. El equipo aragonés se queda con dos victorias en el grupo D a la espera de un partido clave el próximo martes ante el líder, el Dijon.

Fisac intentó repartir minutos para no cargar aún más a sus jugadores. Solo Benzing jugó más de 25 y Javi García tuvo casi 17. Sin embargo, no fue tanto una cuestión de nombres. El Casademont sufrió porque no pudo imponer su estilo, porque apenas pudo correr, porque tiene un serio problema desde el 6,75. El Neptunas lo tuvo claro desde el principio, falta cada vez que recuperaran los aragoneses para evitar que jugaran a campo abierto. Además, el equipo lituano utilizó una zona que, como ya ocurriera en Burgos el sábado pasado, se le atragantó al equipo aragonés. Porque está teniendo muchas dificultades para anotar de tres. 0/6 firmó en el primer cuarto y luego el más acertado, hasta los últimos diez minutos, fue Javi García. Seeley apareció en la recta final con 3/3 y Brussino se entonó al fin en el último cuarto para anotar dos después de un 0/4. Benzing acabó con 0/7.

DE DOS Y DE TRES / Todo lo contrario que el Neptunas Klaipeda, que superó fácilmente la zona aragonesa precisamente a base de triples. Desde el principio Delininkaitis y Olisevicius, sobre todo, anotaron con suma facilidad, muchas veces liberados. El equipo lituano firmó un 13/28 desde el 6,75 por los 9/28 del Casademont. El control correspondió prácticamente siempre a los lituanos, que no tardaron en llevar la diferencia a los diez puntos. El Casademont lo intentó pero no pudo aumentar su ritmo defensivo (ni siquiera gastó las faltas) y, por tanto, frenar el ritmo anotador de su rival. Aunque rebajó la diferencia a ocho puntos, el Neptunas siguió anotando de tres mientras el Casademont lo hacía generalmente de dos, por lo que la remontada era imposible. Tampoco ganó en esta ocasión la batalla por el rebote. Justiz y Hlinason se hicieron fuertes por dentro durante muchas fases aprovechando su altura frente a Williamson, pero anotando de dos y no siempre frente a un equipo que suma de tres en tres hace muy difícil la victoria.

Así que pasó lo que tenía que pasar y el Casademont Zaragoza vio frenada su excelente racha de resultados. No es ningún drama porque su balance europeo es bueno y en la Liga Endesa es aún mejor. Además, ningún jugador más salió dañado de Lituania, lo que dadas las circunstancias puede considerarse la mejor noticia. Ahora el equipo aragonés debe regresar a casa y empezar a pensar en los siguientes retos. El domingo le espera el Joventut en la ACB y el martes que viene un partido con mayúsculas en la Champions en el que recibirá al líder del grupo, el invicto Dijon. En el Príncipe Felipe tendrá que mostrar el equipo aragonés su imagen de casa porque, de nuevo, tendrá que hacer frente a ambos duelos con las bajas ya conocidas. Klaipeda ya es pasado y solo queda mirar al frente.