Naufragio en La Fonteta

El Casademont Zaragoza ofreció en La Fonteta la versión más alejada de sí mismo y, claro, pasó lo que tenía que pasar. Naufragó el equipo de Porfirio Fisac, sin defensa, ni puntos, ni nada a lo que agarrarse como tabla salvavidas. Le superó por completo, sobre todo en la primera parte, un Valencia Basket mucho más intenso, mucho mejor plantado atrás, mucho más contundente en el aro rival. Se llevó un buen revolcón en Valencia el Casademont Zaragoza, que llegó a ir perdiendo hasta por 30 puntos en el tercer cuarto. No hubo remontada ni nada que se le pareciera, lógicamente, aunque el marcador se maquilló al final: 92-74.

Al menos Fisac pudo darle 18 minutos de juego a Dylan Ennis y aprovechar para algo la tarde. El canadiense, que jugó la mayor parte del tiempo como base, estuvo comedido. Cometió los errores lógicos del recién llegado, pases imprecisos por no conocer a los compañeros, y se atrevió a tirar poco pese a que el equipo, un día más, necesitaba como agua de mayo puntos exteriores. No los tuvo el Casademont, sí el Valencia, mucho más acertado de tres. El debut de Ennis fue lo más interesante y provechoso para los aragoneses en un partido que no tuvo mucha historia.

No pudieron frenar al equipo de Ponsarnau en defensa y, en ataque, su producción estuvo bajo mínimos durante muchos minutos. Basta un detalle para comprenderlo: el Casademont no lanzó su primer tiro libre hasta mediado el tercer cuarto. Fue así desde el primer minuto y casi hasta el final. Mantuvo sus problemas casi crónicos con el tiro de tres y, por dentro, ninguno de sus grandes se hizo fuerte en ningún momento. De hecho, Fisac optó por jugar sin cinco durante algunos minutos. Así, sin defensa y sin ataque, el desequilibrio fue abismal y cualquier intento de remontada, imposible.

UNA SANGRÍA / Poco partido hubo en realidad en La Fonteta. El Valencia no fue ese equipo que tantas dudas había generado hasta la fecha. Una defensa sólida, un dominio claro del rebote y un gran acierto en el aro rival, primero con Dubljevic y Ndour por dentro, luego con un Abalde excelso y un Vives que rompió la zona aragonesa a base de triples, fueron las armas con las que el conjunto de Ponsarnau desactivó por completo a los aragoneses. A los cinco minutos de juego ya tuvo que pararlo Fisac porque el Valencia mandaba por 17-7. La sangría siguió aumentando muchos minutos sin que las rotaciones ni los cambios defensivos cambiaran nada.

El Casademont se vio incapaz, impotente durante toda la tarde. No había manera de achicar todo el agua. Los pequeños parciales que podía sumar el equipo aragonés, un 0-7 por ejemplo, eran como intentar sacar el agua del Titanic con un vaso. El Valencia seguía lejos, lejísimos, en sensaciones y en control de partido. Las del Casademont Zaragoza fueron malas durante toda la tarde. Cuando, ya al final, pudo maquillar un poco el resultado no fue más que eso, maquillaje, en un tramo del partido en el que el Valencia ya había bajado el pistón porque la victoria ya estaba en su casillero.

Fisac intentó repartir minutos para no cargar a sus jugadores ante la inevitable derrota, la segunda consecutiva del Casademont. El conjunto aragonés ha visto así frenada su trayectoria en la Liga Endesa, aunque continúa con un gran balance y tercero en la clasificación. Le toca recomponerse al equipo zaragozano, que el miércoles juega en Grecia y el próximo sábado recibe al Manresa en un partido de victoria obligada para estar en la Copa del Rey. Se ha torcido el rumbo del Casademont, que naufragó en La Fonteta. Debe guiarse de nuevo por el faro que le llevó hasta las seis victorias.