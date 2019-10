En ningún sitio como en casa

En ningún sitio se está como en casa. En el Príncipe Felipe aparece la mejor versión del Casademont Zaragoza, la más solidaria, la más coral, la más enérgica. Así ganó por 32 puntos al Obradoiro, así se impuso por 23 al Bilbao Basket (84-61) en su cuarta victoria en cinco jornadas de Liga. Nada que ver con esa imagen mustia y decaída de sus tres últimas salidas, en casa el equipo de Porfirio Fisac se pone las pilas y se deja la vida en defensa. Ahí estuvo la clave de la victoria. El equipo aragonés volvió a ofrecer un recital atrás de intensidad, líneas de pase cortadas, carga masiva del rebote, y desarboló por completo a un Bilbao Basket que también venía con tres victorias en la mochila. En Zaragoza no pudo ni pelear por ella.

Salvo en unos primeros minutos en los que el Bilbao Basket comenzó muy entonado (tres triples consecutivos) y el Casademont, como en sus anteriores actuaciones, fallándolo todo, el partido solo tuvo el color rojo del equipo local. Fue otra gran actuación colectiva que dejó un buen sabor a la grada. El público ovacionó a varios jugadores y, sobre todo, cada buena defensa del equipo de Fisac. El Bilbao Basket agotó varias posesiones sin lanzar a canasta, perdió numerosos balones que acabaron en canasta fácil, incluso malograron una posesión en un saque de fondo. Todo, por obra y gracia del trabajo del Casademont, que se fajó atrás como no lo había hecho estos tres últimos partidos. En ataque no es que estuviera especialmente brillante el equipo aragonés. Fue entonándose tras un mal inicio y atravesó fases realmente brillantes, con buen movimiento de balón, pero aún tuvo intermitencias y algunos fallos.

Quien prácticamente no los tuvo fue DJ Seeley, que completó su mejor partido desde que juega para el Casademont. El norteamericano fue el primero en aplicarse en defensa (recuperó cuatro balones), estuvo certero en el tiro (22 puntos) y también viendo el juego (repartió 4 asistencias). Sus 30 créditos de valoración le convierten en candidato a MVP de la jornada. Lo hace todo sin estridencias, por talento y voluntad, pero la grada ya se ha dado cuenta de todo lo que suma al equipo. Ayer se llevó una de las grandes ovaciones de la tarde.

Hubo unas cuantas, en realidad, porque el Casademont volvió a conseguir conectar con la grada, transmitiéndole su energía, como dice siempre Fisac. Y el público supo ver las virtudes de su equipo. No solo hay que celebrar un mate espectacular o un triple desde la esquina tras una rápida circulación de balón. También cuando el rival se queda con el balón en la mano cuando ya han pasado los 24 segundos de posesión, cuando un jugador intercepta un pase y se va como un rayo hacia el otro campo, cuando dos jugadores, a falta de uno, van a taponar a un rival, cuando todo el equipo cierra el rebote como si le fuera la vida en ello. Así que ayer el Príncipe Felipe se hinchó a aplaudir.

26 TIROS MÁS / Porque el partido fue un monólogo del Casademont, que con esta versión estará siempre más cerca de ganar que de perder aunque no tenga su mejor día en ataque. La diferencia final no estuvo solo en los 23 puntos que reflejó el marcador, es que el equipo de Fisac lanzó 78 veces a canasta por las 52 del Bilbao Basket. 26 lanzamientos más, nada menos. Porque cuando defiende, es mucho más fácil, pero muchísimo más, que el Casademont pueda hacer lo que más le gusta. Rebotear, correr, anotar. Tan fácil y tan difícil. Ayer fue lo que hizo una y otra vez, una y otra vez, en un tono machacón que cerró el partido bien pronto.

Al descanso eran 11 los puntos de distancia (36-27), pero las sensaciones decían otra cosa mucho más contundente. El Bilbao Basket apenas podía agarrarse a los puntos de Bouteille, el único que amargó un poco la tarde al Casademont con sus 21 puntos. Pero al final fueron casi una anécdota, porque ni con esas pudo el equipo de Mumbrú soñar con darle la vuelta al marcador. Tras el intermedio no bajó el pistón el equipo zaragozano y fue aumentando su ventaja hasta los veinte y más puntos. Un buen momento para que el técnico hubiera podido dar descanso a jugadores. Tuvo minutos Krejci, apareció un poco más Hlinason, salió Javi García. Poca historia más tuvo un partido que acabó con la cuarta victoria en cinco partidos del equipo aragonés. El mejor arranque de la historia del club en la Liga Endesa que le permite seguir instalado en lo más alto. Eso sí, tendrá que ofrecer la versión de casa también lejos del Príncipe Felipe si quiere llegar más lejos.