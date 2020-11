"No me fijé en si el equipo estaba bien o mal y sí en que un histórico estaba pensando en mí"

Quizá sea porque el acento argentino tiene una capacidad especial para ser envolvente en torno a las palabras, o bien sea por su discurso, su sabiduría y su conocimiento del baloncesto. O incluso quizá por su forma de entender la vida, que traslada al deporte de la canasta, pero Sergio Hernández tiene una capacidad casi innata para captar la atención y transmitir de forma cristalina lo que quiere, lo que piensa y lo que siente. Y ahora el objetivo es que todo ello cale en los jugadores y el Casademont tire hacia arriba, donde debería estar.

Lo primero que reconoció el Oveja es que está “muy feliz y contento porque entrenar en la ACB es una oportunidad que estaba esperando desde hace mucho tiempo y un motivo de gran felicidad”. Ese tren de entrenar en España le había pasado alguna vez, pero ahora siente que es el momento y además, como reconoció, le motiva especialmente llegar a un club y a una ciudad con “cultura baloncestística”, donde se vive el basket.

“El Zaragoza es un equipo histórico de la ACB. El baloncesto pertenece a la cultura de la ciudad y es algo que me atrae mucho. Lo recuerdo de hace muchísimos años por León Najnudel, amigo mío y un gurú, porque creó la Liga Argentina a través de lo que vio en Zaragoza. Fue una revolución que nació por lo que vivió estando aquí. Cuando apareció la posibilidad no me fijé tanto en si el equipo estaba bien o mal y sí en que un club histórico de España estaba pensando en mí como entrenador. Eso era suficiente para tenerlo en cuenta”, explicó. Además, “llevaba muchos años con el rol a tiempo completo de selección, pero pasas ocho o nueve meses de oficina y el entrenador necesita estar en ritmo. Quería acción nuevamente”.

En cuanto al juego, Sergio Hernández tiene un buen punto de partida ya que por su trabajo de seleccionador argentino ha visto “todos los partidos y conozco la plantilla” y por ello se mostró convencido de que “tiene un potencial superior a lo que ha podido demostrar”. Es decir, entrenar al Casademont supone “un desafío grande” y que tiene cierta presión, “pero a veces los entrenadores nos crecemos ante esas situaciones”.

Y para el argentino, la actitud y la garra (“como se dice en aragonés, la rasmia”, comentó) van estrechamente ligadas al juego, por lo que lo primordial es darle otro aire al equipo: “Si juegas bien hay más compromiso e ilusión y si es al revés la autoestima baja y desde fuera parece que no hay actitud”. En definitiva, para lograr esa mejoría colectiva, “mi idea es tratar de encontrar que el equipo tenga más dinámica, que sea más vertical, que no caiga en el apuro, porque nos puede llevar a cometer errores, pero hay que intentar subir la velocidad del juego, que sea más agresivo, que sepa utilizar mejor los primeros diez segundos de posesión y que intimide al rival para que el otro equipo no tenga la iniciativa”.

“Hay personal para hacerlo y es el baloncesto que yo siento”, apostilló antes de hablar también del tema mental. Cuando un equipo “pasa momentos de urgencia”, desarrolló, “empiezan a jugar más contra sí mismos que contra el rival y a estar más pendientes del resultado que del rendimiento”, por lo que “hay que tratar de que el equipo se focalice en el juego, busque la excelencia y gane o pierda con una identidad”. “Hay que encontrar qué problema hay en el juego que hace que el equipo no se sienta poderoso y espero que se encuentre lo máximo posible”, aclaró.

Pero de momento, una cierta calma, porque el Oveja acaba de llegar, tiene mucho que transmitir y este domingo mismo se estrena ante el Manresa (“menos mal que no es contra los rusos del miércoles y sí ante un equipo que conozco”, dijo en tono de broma). “No va a haber muchos cambios, pero sí cosas de mi impronta, aunque tengo que ir poco a poco”, reconoció. Todo ello con un objetivo final que, eso sí, advirtió que no es numérico: “Yo quiero estar arriba. No sé cuál es el objetivo del Casademont, pero el mío es estar arriba y lo primero es que juegue bien, porque si lo logras te lleva arriba”.