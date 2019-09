En el nombre de Zaragoza

Ya puede decirse que la temporada del Casademont Zaragoza está en marcha. Los actos oficiales en la Basílica del Pilar y el Ayuntamiento de Zaragoza suponen el pistoletazo de salida a un curso que este martes vivirá la Copa Aragón, el sábado la presentación ante los aficionados y ya estará listo para comenzar de nuevo. El equipo aragonés, el cuerpo técnico al completo, el consejo y Jorge Costa, responsable de Grupo Costa y flamante nuevo patrocinador del club, depositaron primero una cesta de flores a la Virgen del Pilar y posteriormente fueron recibidos por buena parte de la corporación municipal con el alcalde Jorge Azcón a la cabeza. El máximo representante de la ciudad destacó que el nombre de Zaragoza va a volver a estar en lo más alto gracias al equipo.

El Casademont se convirtió en el centro de atención de la Plaza del Pilar al mediodía. Propios y extraños se sorprendieron por coincidir con unos gigantes que no pasaron desapercibidos y que fueron reclamo de fotos aquí y allá. Carlos Alocén y Javi García fueron los encargados de portar la cesta de flores, con Rodrigo San Miguel por detrás y como nuevo portavoz del equipo para pedir protección y ofrecer esfuerzo y humildad a la Virgen, un acto que al zaragozano aseguró que es «algo más que una tradición» y que así se lo han hecho saber a las nuevas incorporaciones. El capellán Marcelino Lacasa fue el encargado de recibir a la expedición aragonesa.

Tras las fotos oficiales en la sacristía y ante la imponente Basílica, jugadores, técnicos y directivos pasaron al Ayuntamiento, cuyas puertas abrió el alcalde Jorge Azcón como «apoyo y reconocimiento de la ciudad a uno de sus grandes equipos. El deporte es un símbolo, es la imagen de la ciudad. Queremos que se hable bien de Zaragoza y a quien tenemos que agradecérselo es a vosotros», dijo el primer edil en referencia a la exitosa temporada pasada.

Azcón también destacó la importancia de que el club haya encontrado el apoyo de Casademont y el papel que desempeñan los patrocinadores privados en el mantenimiento y crecimiento de los equipos de élite. Asimismo tuvo una mención especial para la decidida apuesta por la cantera del club y para todos aquellos que han triunfado este verano con sus respectivas selecciones, Alocén, Krejci, Pradilla (único ausente), García, Hernández, el prepadador Oliver Gonzalo y el delegado Luis Giménez.

Por último tomó la palabra el presidente de la entidad, Reynaldo Benito, que aprovechó para reclamar una vez más el apoyo de las instituciones. El máximo responsable del Casademont indicó que así como los diferentes grupos se han puesto de acuerdo para gobernar tanto el consistorio como el Gobierno regional, el apoyo al deporte de élite debe contar con el mismo consenso con independencia de quién esté al frente de las instituciones. «No es un llamamiento dramático porque el equipo sigue funcionando pero qué pena que estando todos de acuerdo en que Zaragoza tiene que estar en Europa todos los años no lo estamos consiguiendo. Algo de culpa tenemos todos», indicó Benito.

El presidente aseguró tener envidia de otras comunidades, como Canarias o País Vasco, en las que el apoyo de los diferentes gobiernos es mucho más amplio y decidido. También habló de la temporada en ciernes y de los objetivos del equipo. «El nivel está tan alto como queramos marcarlo. Si nosotros nos marcamos ser campeones de Champions y ser terceros en Liga ya les digo que vamos mal encaminados. La presión es para quien no sabe su nivel. El nuestro es el mismo que el del año pasado, pelear partido a partido e intentar ganar los máximos posibles», explicó Reynaldo Benito.