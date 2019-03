Okoye afirma que el equipo «no piensa en los playoff»

El alero del Tecnyconta Zaragoza Stan Okoye recalcó ayer que, después de dos derrotas consecutivas, el equipo solo piensa en conseguir una nueva victoria y no se centra en meterse entre los ocho primeros para entrar en la fase de la lucha por el título liguero. «No es el momento para pensar en los playoffs, sino en el siguiente partido. Hemos perdido fuera ante el Movistar Estudiantes y el UCAM Murcia, y ahora lo más importante es ir paso a paso, sin pensar mucho en el futuro», explicó.

La última derrota en tierras murcianas fue dolorosa, con un alto ritmo de anotación de Askia Booker (38 puntos) que no dio tregua al conjunto de Porfirio Fisac. Okoye destacó que el equipo no jugó bien, especialmente en el aspecto defensivo, aunque, añadió, la endeble actuación aragonesa en esta parcela no fue la única culpable del resultado final. «Faltaron varias cosas. Nuestra defensa no fue la mejor, no estuvimos a un buen nivel pero, al mismo tiempo, eso también es mérito de Murcia porque hizo un gran partido».

El nigeriano destacó la dificultad que tendrá el encuentro del domingo ante Baskonia, pero aseguró que el vestuario «está trabajando para recuperar la intensidad necesaria», expuso.