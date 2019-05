Okoye entra en el cinco ideal de la temporada

Por unanimidad. Igual que Carlos Alocén como mejor joven. Y es que la temporada de Stan Okoye tampoco ofrece muchas dudas. Por eso ha sido elegido en el quinteto ideal de la temporada como mejor alero ganando las votaciones de afición, prensa, jugadores y entrenadores. Por eso encabeza la lista de aleros con 100 puntos por delante de Javier Beirán (55), Jaime Fernández (43) y Darío Brizuela (20).

«No tengo palabras para agradecer lo que siento al ser incluido en el mejor quinteto. En primer lugar me gustaría agradecérselo a mis compañeros porque sin ellos no sería posible. Me han dado muchísima confianza, he creído en ellos y ellos han creído en mí, así que considero que este premio es tanto para mí como para ellos. En segundo lugar tanto al cuerpo técnico como a la directiva del club, por darme la oportunidad de estar en esta Liga y recibirme con los brazos abiertos. Por último, a mi familia y a la afición porque juntos somos como uno», señaló el nigeriano en un vídeo en la web del club.

También ha habido unanimidad en el puesto de base, con Laprovittola como vencedor indiscutible con 100 puntos, por delante de Facu Campazo (60), Thomas Heurtel (20) y Marcelinho Huertas (15). En el puesto de pívot el orden ha sido: Dubljevic (68), Tavares (53), Shengelia (40), Poirier (30) y Will Thomas (28).