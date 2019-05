Okoye: "Sin mis compañeros no hubiera sido posible estar en el Mejor Quinteto"

El alero nigeriano del Tecnyconta Zaragoza, Stan Okoye, ha declarado, tras conocer que ha sido incluido en el Mejor Quinteto de la Liga ACB de la presente temporada, que sin sus compañeros de equipo no hubiera sido posible lograrlo.

"No tengo palabras para describir lo que siento al estar incluido en Mejor Quinteto. Me gustaría agradecérselo a mis compañeros porque sin ellos no sería posible. Me han dado muchísima confianza, he creído en ellos y ellos han creído en mí, así que considero que este premio es tanto para mí como para ellos", ha destacado el jugador africano.

El máximo anotador del conjunto aragonés y tercero de la competición española ha apuntado que todo el equipo había trabajado mucho de forma conjunta cada semana para salir y ponerse "en primera línea".

Okoye también ha querido agradecer tanto al cuerpo técnico como a la directiva del club por darle "la oportunidad" de competir en la Liga y recibirle "con los brazos abiertos".

Por último, ha recordado a su familia y a la afición. De esta última ha señalado que juntos son "como uno" y ha deseado poder ganar el próximo domingo al Baxi Manresa en el último encuentro de la Liga regular para darle a los aficionados del Tecnyconta Zaragoza la recompensa que merecen, "disputar el playoff por el título".