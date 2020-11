Otra vez cara en Europa

Igual que en Polonia, en la primera jornada, el Casademont logró su victoria ante el Nizhny con un triple sobre la bocina. Entonces fue Seeley, anoche fue Ennis quien acertó en uno de sus típicos lanzamientos, frontales pero muy lejanos, para dejar el 78-75 final a nueve décimas de la conclusión. Dos victorias en dos partidos y líder del grupo D es lo mejor que puede decirse del Casademont Zaragoza en esta Champions recortada y recién empezada. Y no es poco, porque los números bien podían ser otros. Ante el Nizhny tuvo que sudar tinta y remontar dos veces para llevarse el partido. Lo peor de la noche fue la lesión de Nico Brussino, que terminó cojeando tras hacerse daño en el tobillo izquierdo.

El equipo aragonés exhibió los problemas que ya se han convertido en habituales y tuvo que resolverlos con fe y empuje. Le faltó contundencia en defensa y el agotamiento del Nizhny por la cuarentena no acabó siendo un factor decisivo: los rusos eran menos, solo ocho jugadores, pero con las ideas más claras y un juego sólido del que sacaron provecho. Sergio Hernández tuvo que recurrir a una presión cada vez más alta, al final a toda pista, para intentar poner las mayores trabas posibles a su rival. Aún con todo, por dos veces se escapó el equipo de Novgorod en el marcador.

En ataque tampoco mejoró la cosa. Al equipo aragonés le sigue costando demasiado producir teniendo en cuenta la calidad que tiene. Al final fue Ennis solo contra el mundo quien resolvió el duelo, pero el Casademont lanzó ocho tiros de campo menos que su rival, que también capturó 12 rebotes más. Esta vez tuvo un problema mayor por dentro. Pocas veces encontró a un Thompson demasiado enfadado con el mundo y ninguna a un Hlinason que, con el Oveja, ha perdido protagonismo drásticamente. Es cierto que ayer sufrió con Gavrilovic, un pívot grande pero móvil que le sacó ventaja por fuera una y otra vez.

El nuevo técnico del Casademont apostó de nuevo por el small ball. En el tercer cuarto Barreiro y Benzing fueron los interiores y fue entonces cuando remontó el equipo aragonés con un parcial de 17-2. La primera parte había sido otro muestrario de errores y una demostración más de por qué el equipo ha ganado tan pocos partidos en Liga. Jugando así, anotando 33 puntos en 20 minutos, todo es cuesta arriba.

Lo máximo que consiguió el Casademont fue igualar el marcador. Nunca dio sensación de dominio y su mayor ventaja fueron cinco puntos por los 13 que acumuló el Nizhny en la primera parte. El equipo ruso, recién salido de la cuarentena, demostró un gran pundonor y mucha calidad. No solo no levantó la bandera blanca en ningún momento sino que solo acabó doblando la rodilla en el cara o cruz final. No se puede negar que el equipo aragonés pusiera intensidad, los árbitros tuvieron que calmar los ánimos en alguna ocasión, pero sigue jugando mal y cometiendo muchos errores.

El final se convirtió en un intercambio de puntos en el que el Casademont tuvo que ir recortando de nuevo, poco a poco, con la fe de Ennis contra el mundo, con Seeley soltando la muñeca. La última acción resume bastante el estado de las cosas en el Casademont: hasta tres veces tuvo que lanzar a canasta el equipo aragonés para anotar la opción más complicada. Es decir, más fallos que aciertos, más corazón que cabeza. El equipo quiere pero le cuesta mucho. Al menos en Europa gana y así siempre es todo más fácil.