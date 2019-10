A por el partido perfecto

Se enfrentan dos equipos empatados a cuatro triunfos, a uno del líder de la Liga Endesa. Pero un duelo entre Casademont y Barça es siempre cualquier cosa menos igualado. El pabellón Príncipe Felipe acoge la reedición de las últimas semifinales de la ACB (este domingo, 18.30 horas), un partido en el que el equipo aragonés necesita estar siempre lo más cerca posible y el mayor tiempo posible de su mejor versión si quiere tener opciones de éxito. Y aún así... En diez visitas a Zaragoza, el Barça solo ha cedido una vez (en la 2013-14) y ahora acumula 13 triunfos consecutivos sobre el Casademont.

Por si fuera poco, a Fisac se le acumulan los problemas para afrontar el duelo. El técnico no cuenta con Seibutis, lo que no es noticia porque no ha podido hacerlo en ninguno de los partidos oficiales disputados hasta la fecha, aunque eso no reduce su impacto en el equipo. Sobre todo porque uno de los tocados para hoy es Rodrigo San Miguel, y el lituano bien podía haber echado una mano como base. El zaragozano es duda por la contractura que sufrió en la Champions, igual que Justiz por el esguince de tobillo que también se hizo en Estambul. Fisac, como es lógico, anunció en la previa que no va a arriesgar con ninguno.

Svetislav Pesic también tiene hombres en la enfermería. Claver, Ribas y Delaney no jugaron en la Euroliga y son duda para esta tarde. Claro que eso supone una merma relativamente pequeña del enorme, gigantesco, potencial azulgrana. El equipo catalán busca abrir una nueva era en el baloncesto español y europeo ante el dominio en los últimos años del Madrid de Pablo Laso y para eso se fue directamente a pescar a la NBA. El efecto Mirotic ha sido inmediato, la estrella nacionalizada ha comenzado dominando claramente la ACB: promedia 23.8 puntos, 6.8 rebotes y 29.6 de valoración, récord de los últimos 18 años.

Desde luego no es el único jugador importante del equipo, pero su impacto ha sido indudable. Ese será uno de los principales focos de atención para un Casademont que, en todo caso, no podrá contar con Justiz al 100%. Tampoco deberá olvidarse el equipo aragonés de Davies y sus 15,4 puntos y 7 rebotes o de Higgins y sus 13 puntos. Para tener opciones de tumbar al Barcelona, el Casademont Zaragoza debe buscar el partido perfecto.