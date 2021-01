El Casademont Zaragoza cierra la fase de grupos de la Champions recibiendo este martes al Start Lublin (20.00 horas) en un partido intrascendente. Los aragoneses ya han asegurado la primera plaza del grupo D y los polacos acabarán últimos al no haber ganado todavía ningún partido. Así que, sin nada en juego, será una oportunidad para que el Casademont continúe trabajando aquellos aspectos que quiere mejorar y para una rotación diferente. Será un partido para todos en el que podrán verse cosas diferentes.

Así lo anunció Sergio Hernández tras el partido del sábado. «A veces no es fácil jugar estos partidos que el calendario pone ahí pero que ya no modifican posiciones. Hay que encontrar una motivación y esta siempre tiene que ser la búsqueda de la excelencia en el juego. Tratar de seguir avanzando, mejorando y ganar el partido, por supuesto. Habrá una rotación mayor, pero eso no quiere decir que subestimemos el partido. Cuidaremos algunos físicos y otros pueden necesitar más minutos, pero siempre respetando al rival, la competición y la camiseta que llevamos puesta», aseguró.

El partido no se presenta, pues, con mucha historia más allá de que el Start Lublin intente buscar su primer triunfo para no acabar su participación con un cero en su haber y de ver a jugadores menos habituales con más minutos. Será, además, diferente al choque de ida, que ganó el Casademont con un triple sobre la bocina de DJ Seeley (85-86), porque ambos equipos han cambiado sus plantillas desde aquel 21 de octubre.

En el Casademont es diferente con respecto a la ida el banquillo -el técnico era Ocampo- y tampoco estaban TJ Bray ni Elias Harris, para quien puede ser una buena oportunidad de rodarse con su nuevo equipo. Además, no podrá jugar Jason Thompson por su lesión muscular y volverá a la convocatoria Javier Justiz. Habrá que ver si Sergio Hernández le da hoy minutos para que vaya probándose y ver cómo responde su rodilla. El pívot no ha vuelto a jugar desde su reaparición, precisamente en la Champions, hace un mes.

El Start Lublin ha hecho tres fichajes en el último mes. A mitad de diciembre incorporó al escolta holandés Yannick Franke, que ya ha demostrado su capacidad anotadora en la competición doméstica. Con el nuevo año llegó el también escolta estadounidense Thomas Davies y el día 11 se hizo oficial la incorporación del ala-pívot también norteamericano Devin Searcy, que procede del Falco Szombathely.

Searcy podrá debutar esta tarde en el pabellón Príncipe Felipe, ya que aún no ha podido hacerlo después de que se suspendiera el partido que el Start Lublin debía disputar el pasado sábado contra el Trefl Sopot por coronavirus en el equipo rival. El oponente del Casademont es quinto en la Liga polaca con 14 victorias y 6 derrotas en 20 jornadas. En su último encuentro dio cuenta del colista, el Hydro Truck (86-78) con 24 puntos de Franke.