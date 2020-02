Peristeri, Bandirma o Lietkabelis será el rival en octavos de final

El Peristeri griego, el Bandirma turco o el Lietkabelis lituano. Uno de estos tres equipos será el rival del Casademont Zaragoza en los octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo aragonés conocerá el nombre de su oponente en el sorteo que se celebrará el martes 18 de febrero en Mies, Suiza, donde la FIBA tiene su cuartel general. La ronda de octavos se disputará al mejor de tres partidos y el equipo aragonés se ha ganado el derecho a tener el factor cancha, por lo que la serie se iniciará en Zaragoza el 3 o 4 de marzo, se jugará fuera el 10 u 11 y, en caso de ser necesario, se decidirá en el Príncipe Felipe el 17 o 18.

La fase de grupos de la competición continental ha echado el cierre con la disputa de los últimos partidos en los grupos A y B. Ya estaban completos el C y el D, en el que ha competido el Casademont. Las normas de la competición establecen que los primeros de cada grupo se medirán a un cuarto clasificado que no sea del mismo grupo, por lo que al equipo de Fisac no puede tocarle el Besiktas. Del grupo C sale el Peristeris griego, que ha finalizado esta fase con 8 victorias y 6 derrotas. En el mismo grupo estaba el Iberostar Tenerife, que le ganó los dos partidos, 72-68 en la isla y 54-80 en Grecia.

El Peristeri es un club fundado en 1971 que toma sus colores de Los Ángeles Lakers y en el que jugó su última temporada profesional Audie Norris y en el que también jugó Alphonso Ford, ex del Peñas de Huesca. Tras muchas vicisitudes, e incluso un descenso por problemas económicos, el equipo ha vuelto a la élite griega. Actualmente ocupa la cuarta posición del campeonato. Sus jugadores más destacados son Gray, Moreira y Moses.

En el grupo D el cuarto clasificado fue finalmente el Bandirma turco, empatado con ocho victorias con el San Pablo Burgos. El conjunto castellano cayó en Turquía por 84-81 y ganó en el Coliseum por 92-84. Fundado en 1994 por los trabajadores de la empresa cárnica Banvit, compite en la máxima categoría turca desde el 2004 y ha disputado la Eurocup. En el 2017 ganó la Copa del país otomano y, en el 2012, fue finalista de la Liga. Es octavo en la competición regular con los mismos números que el Besiktas, ocho victorias y otras tantas derrotas. Sus jugadores más destacados son Terry, Smith y Kalinoski.

El último clasificado fue el del grupo A, el Liektabelis lituano, que pasa con siete triunfos y otras tantas derrotas. Las mismas que el Manresa, que se quedó fuera tras perder en casa con el Dinamo Sassari. El Liektabelis perdió en el Nou Congost por 76-70 y ganó en Lituania por 77-61. En la Liga de país báltico es segundo con 14 victorias y 7 derrotas, las mismas que el Lietuvos Rytas y solo superado por el Zalgiris. Sus jugadores más destacados son Sakic y Brown. En dos semanas se desvelará el rival.