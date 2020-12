El pívot que no da la talla

En stand-by. Así está el Casademont Zaragoza desde que llegó a la ciudad Jason Thompson. Regresó después de la cuarentena como una de las estrellas del equipo, un pívot de 211 centímetros con experiencia en la NBA. Apuntaba a ser uno de los protagonistas de un conjunto del que también se esperaba mucho más después del rendimiento de la pasada temporada. Thompson llegó ya el curso pasado, en febrero, para hacer frente a las lesiones que mantenían a Justiz, por ejemplo, fuera de las canchas. Pero el país se sumergió en la pandemia y regresó a Estados Unidos para pasar la cuarentena. No acabó la temporada con el equipo, pero la entidad volvió a apostar por él para el presente curso. Una apuesta que parecía segura dada su experiencia, no tendría que tener problemas en la Liga Endesa.

El pívot desarrolló prácticamente la totalidad de su carrera en los Sacramento Kings, equipo al que llegó en el draft de la NBA del 2008 y en el que se quedó hasta el 2015. En su mejor año allí, en la temporada 2009-10, promedió 12,5 puntos y 8,5 rebotes. En la ACB, una competición que en principio es menos exigente, sus números son de 7,5 puntos y 4,6 rebotes por partido. Sí es cierto que en sus últimos años en la competición estadounidense sus guarismos empeoraron.

Su última temporada allí se repartió en una etapa con los Warriors (2,1 puntos y 1,9 rebotes) y otra con los Raptors (4,6 puntos y 4,2 rebotes). Todavía siendo unos de sus peores registros, estos últimos están cerca de los de la actualidad, teniendo en cuenta que la NBA es la Liga de las grandes estrellas del baloncesto, en la que es difícil brillar. Se esperaba que lo hiciese aquí, pero por el momento no da la talla. Está por debajo del nivel que en principio se le iba a exigir para ejercer como pívot titular. Hlinason, con menos experiencia, le ha robado minutos con buenas actuaciones, aunque su papel también ha ido a menos con Sergio Hernández.

LAS PERSONALES / El equipo sigue en busca de un jugador que pueda ayudar en esa posición y cobrar protagonismo porque Thompson no se centra. No ayuda a esto la cantidad de faltas personales que comete en los partidos, ya en tres ha sido expulsado y en cuatro, de trece, se ha quedado al límite. El estadounidense promedia 3,7 personales por partido, un número bastante alto si además tenemos en cuenta que ha disputado una media de 16 minutos y 36 segundos por jornada. Las faltas le sacan del juego y Thompson se pasa los encuentros más pendiente de las decisiones del árbitro que de su propio rendimiento. El ejemplo más escandaloso fue contra el Iberostar Tenerife, partido en el que cometió las cinco faltas en menos de nueve minutos disputados.

Cuando el equipo no funciona llegan las críticas. Esto es lo que le ha pasado al Casademont y el pívot está en el foco. No acaba de adaptarse y no consigue dar su máximo nivel, como ya ha advertido también Hernández. El entrenador ha confesado en varias ocasiones que el propio jugador busca dar más de sí mismo para poder ayudar al equipo, pero no lo está logrando. Mientras tanto, en los despachos buscan a alguien para esa posición tan específica. Thompson podría salir y ser uno de los próximos movimientos.