El pívot que se resiste

El Casademont Zaragoza lleva varias semanas rastreando el mercado en busca de un pívot pero, de momento, todas las puertas a las que ha llamado estaban cerradas o se han ido cerrando en las negociaciones. El club aragonés ha intentado varias operaciones que no han cuajado. Solicitó al Barcelona la cesión de Artem Pustovyi, el ucraniano que tan buen resultado dio al Obradoiro y que apenas está contando para Pesic, pero el club azulgrana no contempló su salida. En los últimos días ha negociado también con Mathias Lessort, jugador francés actualmente en el Bayern de Múnich, pero la negociación no llegó a buen puerto y es una opción ahora descartada.

El equipo de Porfirio Fisac necesita un pívot después de conocer que Javier Justiz será de baja lo que resta de temporada al tener que ser intervenido del menisco de su rodilla. Aunque la plantilla aragonesa ya contaba con tres cincos, Fran Vázquez ya ha tenido varios problemas físicos y Hlinason es todavía muy joven para cargarle con demasiada responsabilidad. De momento, el técnico lo está solventando poniendo a Radovic en el cinco. El montenegrino está cumpliendo con creces, pero no es la mejor solución cuando el rival tiene pívots muy grandes. Además, eso obliga a mover otras piezas y a cambiar las rotaciones.

El mercado a estas alturas de la temporada no es sencillo y sacar a un jugador de otro club es costoso. No obstante, el Casademont está buscando en el mercado y está dispuesto a hacer un esfuerzo más por completar su plantilla. Ya lo hizo cuando contrató a Dylan Ennis ante los problemas continuados de Renaldas Seibutis y los puntuales que sufrieron otros exteriores. La llegada del canadiense ha sido una bendición para el equipo y ha hecho que la baja definitiva del lituano –también ha tenido que pasar por el quirófano– no suponga un drama porque el puesto está bien cubierto.

El club busca un jugador que pueda llegar cuanto antes porque le esperan grandes retos en las próximas semanas. El primero, la Copa del Rey que se disputa del 13 al 16 de febrero en Málaga. Y, después, la eliminatoria de octavos de final de la Champions a partir del 3 o 4 de marzo. El Casademont tiene hasta el 28 de febrero para inscribir a un jugador que provenga de otro club ACB y hasta el 2 de marzo para hacerlo en la competición europea. Esos son sus plazos.