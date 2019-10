Porfirio Fisac: "No somos invencibles"

Porfirio Fisac ha analizado esta mañana el difícil compromiso que tiene mañana el Casademont Zaragoza en su visita al Coosur Real Betis. “Han cuadrado muy bien el equipo y tienen dos o tres jugadores muy veteranos que son conocedores de la Liga y de los que a mí me gustan mucho como Nacho Martín, Oliver o KC Rivers. Ellos siempre dan un plus de calidad y siguen mostrando un buen nivel”. En su profundo análisis del rival de mañana, Fisac destacó el “criterio” que ha adquirido el Betis tras la llegada de Sipahi, Conger o Whittington. “Les han dado sobriedad y tienen un buen juego de contraataque y una estructura defensiva muy bien montada”, diseminó Fisac al conjunto de Curro Segura.

Para el choque de mañana, el técnico segoviano tiene a su disposición a todos sus jugadores con la excepción una semana más de Seibutis, que continúa recuperándose de sus problemas de espalda. “Tiene unas grandes dificultades para no sufrir dolor sea cual sea la actividad que haga. Los fisios están trabajando para aliviar el dolor pero es que ha sufrido una gran sobrecarga durante todo el año pasado y el verano”, admitió Fisac, que todavía no sabe cuándo podrá contar con el lituano. Después de la derrota en la cancha del UCAM Murcia, el conjunto aragonés debe recuperar las buenas sensaciones para reencontrarse con la senda de la victoria. “Tengo un equipo muy disciplinado e inteligente. Mis jugadores conocen perfectamente el camino que tenemos que seguir y saben la competición en la que estamos”, señaló el coach aragonés. Fisac también quiso apagar las alarmas tras la primera derrota de la temporada. “Hay equipos que van a jugar mejor que nosotros y que nos van a ganar porque no somos invencibles”, admitió el técnico, que también hizo autocrítica sobre su gestión. “Tengo que acertar en qué partidos y a qué jugadores les tengo que dar más protagonismo. No solo hay que motivar si no hay que saber cómo jugar en ciertos partidos para sacar resultados positivos ya que ahora nos metemos en un túnel con muchos partidos”, concluyó el entrenador del Casademont Zaragoza.