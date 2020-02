El primer clasificado se medirá a un cuarto en octavos de final

La última jornada de la fase de grupos que se disputa entre este martes y miércoles decidirá finalmente a los 16 clasificados para la primera eliminatoria del playoff así como el orden en el que lo harán. Factor que será clave en el sorteo de emparejamientos que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero. Según la normativa de la competición, los primeros clasificados se medirán a uno de los que hayan quedado en cuarta posición y, los segundos, a los terceros. No podrán enfrentarse dos equipos que hayan competido en el mismo grupo.

Los dos equipos que ocupen las dos primeras plazas tendrán ventaja de campo en la eliminatoria de octavos de final, que se disputa al mejor de tres partidos. Es decir, jugarán en casa el primero y, en caso de ser necesario, el tercero y decisivo. Un privilegio que mantedrán los primeros de cada grupo también en la ronda de cuartos de final, asimismo al mejor de tres partidos. De ahí la importancia de que el Casademont gane en Brindisi. El equipo aragonés se juega, por tanto, tener asegurado el factor cancha en octavos y cuartos de final, las dos eliminatorias previstas antes de la Final a Cuatro en la que se decidirá al campeón de la Champions League.

Lo que todavía no está claro es qué equipos pueden ser rivales del conjunto aragonés. El grupo D, en el que está encuadrado el Casademont, y el grupo C son los únicos en los que ya están decididos los cuatro clasificados, aunque no el orden en el que lo harán. En los otros dos todavía está por decidir el cuarto nombre en unirse a las eliminatorias. En el grupo A, la cuarta plaza puede ser aún para Oostende, Manresa, Unet Holon o Lietkabelis. En el B, Teksüt Bandirma, San Pablo Burgos o Rasta Vechta. Y, en el C, el Nizhny Novgorod o el Peristeri Winmasters.

El próximo martes 18 de febrero se conocerán los emparejamientos de la siguiente ronda. Los octavos de final se disputarán al mejor de tres partidos: 3 o 4 de marzo, 10 u 11 de marzo y, si es necesario, 17 o 18 de marzo. Los cuartos, también en una serie de tres, serán el 24 o 25 de marzo, 31 de marzo o 1 de abril y 7 u 8 de abril, en caso de empate. La Final a Cuatro, en una sede por determinar, se jugará del 1 al 3 de mayo en el formato habitual de semifinales y final.