Puerta abierta a semifinales

En Vitoria abrió la puerta de par en par y hoy puede tirarla abajo definitivamente. El Tecnyconta Zaragoza tiene ante sí una oportunidad histórica de alcanzar unas semifinales de la Liga Endesa, lo que solo ha conseguido antes una vez en su historia, hace seis años. Para ello deberá ganar al Baskonia el segundo partido de la serie de cuartos de final (12.30 horas), en esta ocasión con el factor cancha a favor. El Príncipe Felipe lleno y teñido de rojo debe ser el punto de apoyo sobre el que cimentar el sueño de colarse entre los cuatro mejores de la competición.

Lo que ya no va a tener a favor el equipo de Porfirio Fisac es el factor sorpresa. El Baskonia llegará al partido no solo prevenido sino en máxima alerta porque una derrota supondría el final de su temporada, en la que ya cayeron en cuartos de final de la Copa y en cuartos de la Euroliga. La empresa del Tecnyconta es incluso más ardua que la de hace tres días en el Buesa Arena. Porque ganar un partido a un grande es complejo pero factible, pero ganarle dos seguidos es todavía más complicado. Eso sí, pase lo que pase esta mañana, no será el último partido de la temporada para el equipo aragonés. Si pierde tendrá una nueva oportunidad el miércoles en Vitoria. Si gana, esperará rival de la serie entre Barcelona y Joventut.

Es fácil decir lo que tiene que hacer el Tecnyconta: repetir su exhibición del jueves. Lo verdaderamente difícil es hacerlo, mantener de nuevo ese nivel de compromiso, corazón y, sobre todo, acierto, durante otros 40 minutos ante uno de los gigantes de la Liga. Sin contar con que debe esperar tener enfrente un rival mucho mejor que el otro día. En cualquier caso, lo que va a hacer hoy el Tecnyconta, y con él toda Zaragoza, es soñar a lo grande. Después de tres años de penurias, el equipo aragonés vuelve a estar entre los mejores y puede escribir una página aún más brillante.

LOS PRECEDENTES / De momento su techo son las semifinales de la temporada 12-13, en las que cayó ante el Real Madrid. En aquella ocasión eliminó en cuartos de final al Valencia... de Velimir Perasovic, pero no pudo celebrarlo en casa. El Tecnyconta perdió de manera abultada en la Fonteta en el primer duelo y le dio la vuelta a la serie con dos partidos inolvidables. Imborrable será también el del Buesa Arena, situado ya entre los mejores encuentros de la historia del club. Pero solo fue un paso, de gigante pero un paso porque la serie sigue abierta.

El Tecnyconta ha de afrontar este partido como lo hizo el del jueves y como lo ha venido haciendo sobre todo esta segunda vuelta de la competición. Una segunda vuelta en la que, entre otros, ganó precisamente al Baskonia en un disputado encuentro. El equipo de Porfirio Fisac ha de ser fiel a sí mismo, a lo que le ha traído hasta aquí, a lo que le ha hecho divertirse y divertir a la grada. El equipo aragonés ha convertido cada jornada en un acontecimiento, en una fiesta del baloncesto, en un motivo de celebración. Lo mejor de este equipo no es que gane, que también, sino cómo ha logrado devolver la ilusión a la grada, cómo ha conseguido que los aficionados se identifiquen con lo que ven en la pista.

No hay bajas en las filas aragonesas. Nadie quiere faltar a un acontecimiento único. Porfirio Fisac contará con todos sus jugadores y necesitará de todos ellos para completar otro gran encuentro. Porque no hay otra manera de ganar a un rival como el Baskonia. Enfrente, Velimir Perasovic tendrá únicamente la ausencia de Matt Janning, que tampoco estará disponible para este encuentro. Tampoco debería perdérselo nadie en la grada porque es un momento decisivo y puede ser un día del que los aficionados al baloncesto hablarán durante mucho tiempo y recordarán para siempre. Es el momento de volver a exhibir todo el hambre, toda la pasión, toda la rasmia que este equipo lleva dentro. El Tecnyconta tiene abierta la puerta a las semifinales tras su colosal actuación en Vitoria. Hoy puede tirarla abajo definitivamente y colarse de nuevo entre los cuatro mejores. Y seguir soñando.