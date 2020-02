"Queremos el primer puesto"

El Casademont Zaragoza afronta la última jornada de la fase de grupos de la Champions League con una única idea: asegurarse el primer puesto del grupo y, con él, el factor cancha en las dos eliminatorias que vienen a continuación. Para ello tendrá que ganar este martes en Brindisi o conseguir el mismo resultado que el Telekom Bonn. "Estamos en un buen momento pero queremos más, queremos ser primeros”, asegura Rodrigo San Miguel. “En la Champions hemos evolucionado y ahora estamos en una buena línea. Queremos el factor cancha en las dos eliminatorias. Es verdad que hay que pasar primero los octavos pero por qué no pensar más allá”, añade el zaragozano.

El entrenador lo ve exactamente igual. “Vamos a pelear por el primer puesto. Será un partido complicado porque Brindisi tiene un grupo de americanos que rebotean bien pero no tenemos que mirar otros marcadores. Van a ser tres partidos seguidos ante rivales muy físicos, por eso arriesgo en las rotaciones para no cargar a algunos jugadores”, explica Porfirio Fisac.

El técnico segoviano advierte de que no va a especular lo más mínimo. “Está el grupo para ganar. Estamos en modo salvaje. Si hay que jugar 30 minutos cada día, los jugarán. La rotación se acorta sin Justiz pero ahora no hay rotaciones, estamos todos al mismo nivel”, dice Fisac, que no quiere saber qué hacen los demás. “Dependemos de ganar y ese es el único objetivo. El equipo ha dado un paso adelante fuera”, reconoce el técnico. El duelo es este martes en Brindisi a las 20.00 horas.