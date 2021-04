Las razones de otra caída

Abajo, arriba y otra vez abajo. La temporada del Casademont Zaragoza está siendo una montaña rusa con subidas y bajadas muy pronunciadas. Sergio Hernández cogió al equipo en un periodo de depresión, consiguió llevarlo hasta lo que parecía la cima y ha vuelto a caer de una manera clara y contundente. Tras un inicio brillante del 2021, el Casademont se encuentra de nuevo en un valle de juego y resultados. Aunque en la Champions ha sabido rehacerse lo suficiente como para lograr meterse en la final a ocho, en la Liga Endesa acumula cinco derrotas consecutivas, lo que le ha hecho perder toda expectativa o ilusión por el playoff.

Los cambios han sido una constante en el equipo aragonés esta temporada. El banquillo y la plantilla no se han librado de entradas y salidas para intentar compensar el conjunto y buscar soluciones ante los malos resultados o los rendimientos por debajo de lo esperado. Ahora que el equipo ha vuelto a perder la chispa y puesto que los fichajes que se hicieran ahora ya no se podrían inscribir para la final a ocho de la Champions, los cambios se producen con lo que hay. Sergio Hernández busca soluciones en sus jugadores moviendo piezas, reasignando roles, alterando las rotaciones. De momento, con eso no ha alcanzado para ganar de nuevo en ACB.

Las razones son múltiples y variadas. La defensa ha sido un problema siempre. Bien por confiar en exceso en la capacidad ofensiva, bien por falta de normar claras, bien incluso por falta de actitud en algunas ocasiones, lo cierto es que la dejadez del equipo en esa faceta ha sido una de las claves en su trayectoria descendente. De hecho, el conjunto zaragozano perdió cuatro partidos seguidos encajando 100 o más puntos: 100 contra el Joventut, 107 en Barcelona, 113 ante el Estudiantes con prórroga y 117 en Bamberg, el día que tocó fondo en esta crisis.

Desde esa dolorosa derrota en Alemania es cierto que, al menos, la actitud atrás del equipo ha sido otra. El Casademont ya no ha vuelto a encajar cien puntos en un partido, ha subido sus líneas defensivas buscando una presión mayor desde el inicio de la jugada y tiene una mayor agresividad y una mejor disposición individual. Tiene todavía cosas que mejorar, por supuesto, porque sigue sufriendo desatenciones importantes que le cuestan canastas muy fáciles del rival -ante el Valencia volvió a suceder- y porque los cambios constantes de jugadores tras bloqueos le siguen generando desventajas.

Pero ahora a sus problemas defensivos añade también los ofensivos. El ataque del Casademont era la joya de la corona, una de las razones que le habían llevado a volar ganando nueve de los diez partidos que disputó, en ambas competiciones, desde enero hasta primeros de marzo. El equipo aragonés explotó su mejor cualidad convirtiéndose en el equipo con más posesiones tanto de la Liga como de la Champions y, en consecuencia, en uno de los mejores anotadores en ambos torneos.

Algo que ya no le sucede. En sus últimas cuatro derrotas no ha llegado a los 80 puntos. Sergio Hernández explicó que era fruto de la ansiedad, pero lo cierto es que llega un momento en el que el Casademont intenta acelerar en lugar de correr y su ataque se convierte en intentos individuales, ni trabajados ni pensados, que no llevan más que a perder balones y facilitar la vida al rival.

Hay un punto de inflexión que marca el inicio de esta crisis, que es el último cambio en la plantilla. Desde el mes de enero, cuando el equipo toma vuelo, hasta el parón y la salida de Thompson y llegada de Wiley, el Casademont ganó siete de los ocho partidos que disputó, cayendo solo frente al Baskonia. Desde entonces, el equipo ha ganado solo uno de los seis partidos de la ACB que ha jugado, contra el Betis, mientras que en la Champions se ha impuesto en cuatro de las seis jornadas.

Los cambios

La pérdida de centímetros en el interior no le sentó nada bien al equipo, que ha cedido también en la batalla por el rebote (frente al Valencia se impuso por primera vez en meses). El domingo Sergio Hernández dio una vuelta de tuerca más a sus cambios, multiplicándolos exponencialmente. Por primera vez desde su llegada, Wiley jugó de cuatro y rotó continuamente a sus jugadores, tanto dentro de la pista como desde el banquillo al campo. Pocas veces se ve en baloncesto que un jugador entre y salga casi a cada oportunidad como sucedió con Sulaimon.

El reparto de minutos también fue diferente y empiezan a verse algunos síntomas de cansancio o hastío con lo que sucede. Han perdido importancia jugadores como Benzing, Wiley solo estuvo 13 minutos en la pista y Ennis, por primera vez en mucho tiempo, jugó menos de media hora (25.06). El canadiense, además, se fue al banquillo a cuatro minutos y medio del final y mostró su disconformidad con el técnico, que lanzó una botella de agua contra el soporte publicitario. Sergio Hernández sigue buscando cómo devolver a su equipo la identidad perdida. La necesitará para la final de la Champions.