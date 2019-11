Recomposición en Burgos

La excelente trayectoria del Casademont Zaragoza, cinco victorias en seis partidos de Liga, siete de nueve en el global de partidos oficiales, tiene una cara muy amarga, las bajas que se le acumulan a Porfirio Fisac. Hasta cuatro jugadores que partían con la vitola de titular o, al menos, con un papel preponderante en el equipo están fuera por diferentes motivos. Y la competición no se detiene, así que el conjunto aragonés tiene este sábado otro complicado reto en Burgos (20.30 horas) en el que debe intentar recomponerse para volver a mostrar su versión más competitiva y mantenerse en la zona más noble de la clasificación de la Liga Endesa.

El parte de bajas se ha ampliado drásticamente en la última semana. Seibutis continúa su tratamiento en Lituania, sin que tenga fecha de vuelta. Fran Vázquez no estará en Burgos después de sufrir problemas en un gemelo durante el partido ante el Barça –ya tuvo que ser tratado durante el mismo–. Rodrigo San Miguel sí parece recuperado de su contractura y Barreiro también vuelve al equipo después del golpe en el hombro que sufrió asimismo contra los azulgranas. La recuperación de esas piezas es clave no solo por lo que aportan por sí mismos al equipo, sino para que Fisac pueda normalizar las rotaciones y no cargar a los jugadores. Porque el miércoles hay partido en Lituania. Y el domingo en el Felipe. Y el siguiente martes…

Hasta ahora Fisac y su cuerpo técnico han sacado petróleo de lo que tenían, explotando las virtudes y los recursos sin fijarse en carnets de identidad ni trayectorias. Ese es el camino para afrontar el partido en Burgos ante uno de los equipos revelación del campeonato. Bajo el mando de Joan Peñarroya, el San Pablo Burgos no perdió en la ACB hasta la quinta jornada y se mantiene quinto con cuatro victorias y dos derrotas. Por debajo, eso sí, del Casademont, segundo en solitario con cinco triunfos y una única derrota. Otra cuestión es que el sobresfuerzo de algunos jugadores pueda pasarle factura al equipo en un futuro próximo, preocupación que ya ha expresado Fisac en voz alta.

El San Pablo Burgos se ha convertido en todo un fenómeno social en la ciudad castellanoleonesa. El Coliseum es una fiesta cada vez que juega su equipo y el club ha sabido consolidarse en la élite después de varios intentos de ascenso fallidos. Esta temporada ha cambiado ligeramente de cara con la intención de seguir avanzando. Ha confiado el banquillo a Joan Peñarroya, tras su excelente trayectoria en Andorra y un curso en Manresa, y ha incorporado a cinco jugadores. Ferrán Bassas le está dando un resultado extraordinario, McFadden es el máximo anotador del equipo (12 puntos), el pívot Earl Clark el mejor reboteador (7,2 capturas por encuentro) y también han llegado el alero Tokoto y el ala-pívot Salvó. Continúan del curso pasado Benite, Lima, Huskic, Fitipaldo, Vega y Barrera.

La trayectoria del equipo en la ACB ha sido sólida, con cuatro victorias consecutivas para empezar en Fuenlabrada y Badalona y ante el Manresa y el UCAM Murcia en casa. En la Champions también ganó sus dos primeros encuentros, ambos en el Coliseum. Sin embargo, ahora acumula tres derrotas seguidas. En la ACB cedió en Andorra y ante el Valencia en casa el último fin de semana (62-93). El martes sufrieron también la primera derrota en la Champions en la pista del Bandirma turco (84-81).

El camino del Casademont es más sólido en ese sentido, aunque está pagando un peaje muy caro. Viaja a Burgos con la esperanza de poder reintegrar en el equipo a San Miguel y Barreiro y recuperar así algo de normalidad para poder mantener su estilo y su identidad. Algo que no pudo tener el en partido europeo aunque entonces mostró otra de sus virtudes, su capacidad de sufrimiento y de resiliencia para sacar el partido adelante. Además, afronta el duelo sin ningún apuro ni aprieto clasificatorio, con la única presión de ser fiel a sí mismo. Y seguir arriba.