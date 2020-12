Resbalón en el tramo final

La clasificación europea tendrá que esperar. El Casademont Zaragoza sufrió su primera derrota en esta edición de la Champions en la pista del Falco Szombathely (94-86), donde nunca estuvo cómodo aunque llegó a tener once puntos de ventaja, donde volvió a faltarle defensa y donde su ataque acabó convertido en una guerra individual sin ningún éxito. El equipo de Sergio Hernández se diluyó al final permitiendo a su rival anotar de tres y fallando todo lo que intentaba a la desesperada. Al menos, conserva el averaje favorable con el Falco.

El Casademont fue demasiado irregular. Su juego no tuvo continuidad en toda la tarde, ni delante ni detrás. Una vez más, y ya van demasiadas esta temporada, el rival consiguió anotar más de 90 puntos, acercándose de nuevo al centenar. Y una vez más, lo hizo con un gran acierto desde el triple. Cuatro consecutivos en los últimos cuatro minutos acabaron rompiendo el partido a favor de los locales, que tenían muy estudiado cómo superar la defensa del Casademont. Una defensa que, por otra parte, fue insuficiente casi siempre. Solo cuando se aplicó atrás pudo tomar cierta ventaja. Pero no fue mucho rato.

En realidad, se pareció un poco a lo sucedido en el Fontes do Sar. Esta vez el ejecutor fue Anderson, con 25 puntos, bien secundado por Perl con 17, que volvió a llevar la manija de su equipo y del partido. El Falco fue de menos a más para terminar pletórico y, el Casademont, de más a menos para acabar cayendo cuesta abajo en los últimos minutos. En los últimos diez minutos solo pudo anotar 14 puntos fruto de sus malas decisiones de tiro.

Esta vez el Casademont no terminó de explotar la superioridad de sus interiores. Tardó en buscar y encontrar a Thompson, que cuando apareció fue para dominar de nuevo los aros. Acabó con 23 puntos y un extraordinario 8/9 en tiros de dos para un total de 31 de valoración. Los buenos minutos del americano dejaron sin protagonismo a Hlinason, que estuvo muy poco en pista. Sin embargo, teniendo un filón en la pintura, el Casademont se la jugó de tres y se equivocó. Ennis fue, como el equipo, de más a menos. Y Benzing tuvo una de sus tardes en las que falla casi todo pero eso no le impide seguir intentándolo una y otra vez. Una y otra vez. 2/10 firmó en triples y 2/13 en tiros de campo.

El Casademont perdió también la batalla por el rebote y eso le impidió correr. No pudo imponer su ritmo y terminó jugando a un concurso de triples. 30 veces tiró desde más allá del 6,75, anotando solo en 8 ocasiones. Dentro del arco lanzó 35 veces. Por si fuera poco, no solo abusó del tiro exterior cuando no estaba acertado sino que lo hizo de manera individual, sin mover bien el balón, sin madurar las jugadas, sin jugar en equipo. En los últimos diez minutos erró los seis triples que intentó y solo anotó cinco canastas en juego, todas cerca del aro.

El final fue un desastre. Hasta entonces había sido demasiado irregular pero había hecho lo suficiente para mantenerse casi siempre por encima en el marcador. En los últimos minutos, sobre todo los últimos cinco, se precipitó cuesta abajo hasta caer en Hungría. Al menos salvó el averaje, tras haber ganado por 9 en Zaragoza, pero dejó pasar una buena oportunidad para dejar ya sellado su pase a la siguiente fase de grupos. Y la sensación de que todavía debe seguir dando pasos, muchos pasos, para asentar esa mejoría que está exhibiendo pero que no mantiene.

Ficha técnica

Falco Szombathely: Anderson (25), Benke (15), Varadi (6), Bruinsma (15), Searcy (12) -cinco inicial-, Perl (17), Milosevic (4), Lake, Kovacs, Doktor, Dancsecs.



Casademont Zaragoza: Bray (6), Ennis (18), Benzing (10), Barreiro (9), Thompson (23) -cinco inicial-, Sulaimon (5), Brussino (10), Hlinason (2), García (3), Fernández, Stosic.



Parciales: 22-28, 27-22, 21-22, 24-14.



Árbitros: Mazzoni (ITA), Yalman (TUR), Bitter (ALE).



Eliminados: No hubo.