Al ritmo de los grandes

Mirar la clasificación de la Liga Endesa y ver en lo más alto al Real Madrid y al Barcelona (en los últimos años suele ser por ese orden) no es ninguna sorpresa. Pero detrás de ellos no están los esperados, los Baskonia, Valencia, Unicaja o, incluso, Gran Canaria, los que tienen unos presupuestos más altos y plantillas más caras. No, en tercera posición aparece el Casademont Zaragoza. Y no es segundo por cuatro puntos de diferencia en el average con el Barcelona. El equipo de Porfirio Fisac está firmando una temporada casi perfecta en la Liga ACB con diez victorias en las primeras trece jornadas. Las mismas que el Barcelona de Mirotic. Solo una menos que el Real Madrid favorito a todos los títulos.

El Casademont es el único que aguanta el ritmo de los dos colosos del baloncesto español, que multiplican su presupuesto. El Real Madrid ha sido el primer equipo de la ACB en certificar su presencia matemática en la Copa del Rey que se celebrará en Málaga en febrero. Barcelona y Casademont, con diez triunfos, están virtualmente dentro, aunque deban esperar aún unos días para la confirmación oficial. Porfirio Fisac, siempre prudente, ya se ve en Málaga. «Nunca ningún equipo se ha quedado fuera con diez victorias y nosotros tampoco nos quedaremos fuera», dijo tras ganar al Fuenlabrada. En realidad solo existe un precedente: el Fuenlabrada no se clasificó con diez triunfos en el 2006 porque fue octavo y entró el Real Madrid como anfitrión.

No tiene pinta de que vaya a ocurrirle algo así al Casademont, aunque esta campaña la Copa va a estar especialmente cara. Por detrás del equipo zaragozano se sitúa el Tenerife con ocho victorias y, a continuación, aparece un pelotón de siete equipos con siete triunfos que se jugarán las plazas restantes. Y entre ellos está el Unicaja, rival del Casademont este sábado y ya clasificado como anfitrión del torneo.

Desde luego el conjunto de Porfirio Fisac ha adelantado mucho trabajo. Todavía tiene cuatro partidos por delante (Unicaja, Baskonia, Andorra y Tenerife) para mejorar sus excelentes números y conseguir el nuevo reto propuesto por el técnico, sumar las doce victorias que teóricamente dan la salvación en la primera vuelta. Pero de momento ya ha hecho otra cosa que no había hecho nunca, sumar diez victorias tan rápido. Hasta ahora, en sus once temporadas en la élite, había logrado diez victorias en la primera vuelta en dos ocasiones, en la campaña 2012-13 y en la 2014-15. En la primera lo hizo en la decimosexta jornada y, en la segunda, en la decimoséptima.

Para poner un poco más en perspectiva esos números, la temporada anterior a la llegada de Fisac al banquillo al equipo le costó 32 partidos sumar diez triunfos. Y en la precedente no lo consiguió en todo el curso (se quedó con 9). El Casademont Zaragoza se está superando a sí mismo y está dejando atrás los años más problemáticos, y no tan lejanos, desde su ingreso en la ACB, lo que ya es un motivo de satisfacción. Y, además, ha situado su nombre a la altura de los mejores de la Liga. Se ha instalado entre los grandes.