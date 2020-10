Rupnik: "Tenemos buenos jugadores y buenos compañeros"

En solo cinco días en Zaragoza a Luka Rupnik le ha dado tiempo a comprobar dos cosas sobre el Casademont Zaragoza, que cuenta "con muy buenos jugadores" y que, además, "son buenos compañeros y buena gente, eso es lo más importante en un equipo y lo tenemos", explica el esloveno en su presentación oficial como nuevo miembro del club. También le ha dado tiempo ha hacer ya un buen partido en Polonia, contra el Start Lublin, con protagonismo al final. "En los momentos calientes estás más nervioso pero cada jugador quiere esos momentos. Para eso entrenas toda la vida, para decidir en esos momentos. Puede que otro día no meta, pero volveré a tomar ese tiro", avisa.

El base ha explicado que tuvo "un par de ofertas de ACB" además de la del Casademont, pero que al ver el roster del equipo aragonés lo tuvo claro. "Creo que es un buen equipo y como base, que quiere crear para otros, pasar el balón, era mi puesto, por eso quise venir", ha dicho. Eso sí, avisa de que todavía tiene que encontrar el "feeling" con sus compañeros, la química que les permita jugar con mayor fluidez.

En cuanto se decidió por el Casademont pudo comprobar qué clase de compañeros se iba a encontrar. "Había jugado antes contra Rodrigo y en cuanto he firmado me ha mandado un mensaje para decirme que si necesito cualquier cosa puedo contar con él. Me está ayudando en cada entrenamiento, con los sistemas, explicándome qué quiere el entrenador. Espero que tengamos una buena relación", sostiene. Sobre Javi García ha advertido que es "un buen chico con mucho futuro, contra Murcia hizo un buen partido".

No sólo él está encantado en Zaragoza, también su entrenador, Diego Ocampo, que no destacó solo su calidad sino, sobre todo, su voluntad. "Ha mostrado una gran voluntad de estar aquí y todo ha sido muy fácil. Ha mostrado una gran capacidad de adaptación. Ha aprendido rápido porque ha querido y, de esa manera, un proceso que es más lento ha ido muy rápido. Tiene una gran capacidad para generar juego, pero no solo en ataque, también en defensa. En Polonia dio el primer paso con una buena actitud defensiva. Si sus bases llegaron más cansados al tramo final fue en parte por su trabajo. Entre todos vamos a tener mucho equilibrio y actividad atrás", indica el técnico.