Seibutis no tiene fecha de vuelta

Renaldas Seibutis tampoco jugará mañana en Murcia. El escolta lituano continúa tratándose de los problemas en la espalda que arrastra desde que regresó del Mundial y, según ha dicho Porfirio Fisac esta mañana, no tiene fecha de vuelta al trabajo con el resto del equipo. El Casademont Zaragoza no ha podido contar con uno de sus jugadores más destacados en las dos primeras jornadas de Liga y, de momento, tampoco lo hará en la tercera. "El que sigue un poco fuera y ahí está trabajando a saco con él todos los días el servicio médico es Seibutis, que por desgracia esta semana va a seguir en la misma perspectiva. Es un problema en la espalda que están intentando arreglar por todos los medios después de un campeonato del mundo, de no parar, este tipo de cosas que le han conllevado que esté más justo de lo que esperábamos", ha explicado el entrenador.

Fisac, que ha tenido una semana poco habitual por la cantidad de sesiones de trabajo y por haber podido contar con varios júniors, no pone fecha de vuelta al lituano. "El tiempo y la duración, ni idea. Están trabajando a destajo, ya os puedo decir que el trabajo es extraordinario.A ver si podemos tenerle cuanto antes pero de momento no hay una fecha en concreto porque no es una molestia o una rotura o un esguince que puedas cuantificar, así que paciencia y seguir trabajando con él", señaló. El Casademont viaja hoy a Murcia para disputar mañana la tercera jornada de Liga frente al UCAM a las 18.00 horas. De momento el equipo aragonés ha ganado los dos partidos que ha disputado, mientras su rival ha ganado uno y perdido otro, el que le enfrentó al Real Madrid.