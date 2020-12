Sergio Hernández: "Nos falta saber ganar"

El Casademont va por buen camino pero todavía no gana partidos. Así lo ve su entrenador, Sergio Hernández, que ha alabado la actitud de sus jugadores, su compromiso, al tiempo que reconoce que el equipo no sabe cerrar los partidos y necesita ganar. Además, también ha elogiado a Javi García y al último en llegar, TJ Bray, y ha explicado que la ansiedad está haciendo fallar más de lo normal a Thompson, de quien también espera más. Todo esto pensando en cómo mejorar y fortalecer a un grupo que este viernes se pone al día en la Liga Endesa visitando al Andorra para jugar el duelo aplazado en su día por casos de coronavirus en el equipo del Principado.

El argentino destaca que el Casademont está mejorando. "Llevamos la iniciativa en el 70% de los partidos pero no podemos concretarlos. Un buen equipo sabe ganar jugando bien y jugando menos bien y nos falta saber ganar. Hay un deseo enorme, un compromiso enorme, todo el mundo intenta hacer lo que el equipo necesita. Cuando un equipo pierde los egos se disparan, la culpa es del entrenador, del base que no me la pasa bien.. Y eso aquí no pasa, nadie le echa la culpa a nadie. Nos falta ganar, que no es poco, pero la actitud del día a día es muy buena", ha señalado.

El preparador del Casademont ha elogiado a TJ Bray después de un primer partido "difícil" porque llevaba apenas dos días con el equipo. "Es ofensivo, como me gustan los bases, genera mucho a partir de esa agresividad ofensiva. El otro día asumió tiros de más por desconocimiento de las reglas pero es fuerte físicamente, defiende duro, puede jugar en cualquier posición del perímetro y tiene mucho gol. Genera juego, pasa, defiende, es un gran jugador", ha enumerado.

También ha tenido buenas palabras para Javi García. "Estoy encantadísimo con Javi, es un jugador para estar en la cancha y no por las circunstancias. Que un joven de la cantera ocupe minutos es una buena noticia", ha apuntado. Además, Sulaimon también puede hacer esas funciones. "Lo vi bien pero inseguro", ha dicho sobre su reaparición, aunque confía en sus posibilidades como base único o con doble base.

Otra cosa es el juego interior. Justiz "va a estar en pocos días", falta una ficha por Konate y Thompson no está a su mejor nivel. "No lo conocía, es una persona increíble y sabe que no le están saliendo las cosas. Eso le pone ansioso y le hace cometer errores impropios. No está dando lo que esperamos de él y eso le hace cometer errores no forzados, que te penalizan mucho. Eso te frustra. No está bien pero lo apoyamos, como a todos, porque trabaja duro todos los días".

Una vez acabada su comparecencia previa al duelo de Andorra, el argentino ha querido aclarar una expresión que lanzó en un tiempo muerto en el partido ante Badalona, diciendo a sus jugadores que "parecían nenas". "Es un momento importante en el mundo y tenemos que tener mucho cuidado. No está bien lo que dije. No tiene que ver con una cuestión de género pero hay cosas que a mis 57 años todavía hay que limpiar", ha señalado.