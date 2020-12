Sergio Hernández: «Si quieres ganar fuera de casa hay que defender mucho mejor»

Sergio Hernández tenía claro dónde había fallado su equipo, en defensa. Por eso pidió más a sus jugadores durante el partido, en los tiempos muertos, y lo hizo también en la rueda de prensa posterior a la derrota. Después de felicitar al Falco por el triunfo, el argentino analizó los motivos de la derrota de su equipo. «Jugamos bien durante algunos minutos, incluso en algún momento jugamos algunos de los mejores minutos de la temporada, pero no fue suficiente. No les hemos parado en los uno contra uno. Normalmente defendemos bien los primeros 10-15 segundos, les hemos enviado a sus opciones B y C a veces y lo han usado muy bien. Han puesto el balón en el suelo, han anotado bandejas fáciles, tiros fáciles también y en los últimos 3-4 minutos han encontrado tiros extraordinarios y nosotros hemos fallado tiros fáciles. Nuestra defensa ha sido muy mala, han anotado 94 puntos y es imposible intentar ganar un partido como visitante encajando 94. Cuando estás lejos de casa, tu defensa debe ser mejor. Y nuestra defensa ha sido terrible hoy», resumió el técnico tras la primera derrota europea de la temporada para el equipo aragonés.



JUSTIZ, FUERA / Javier Justiz fue el descarte para el partido de ayer debido a una sobrecarga en su rodilla. El pívot cubano volvió a jugar la semana pasada después de once meses sin hacerlo por la lesión que le obligó a pasar por el quirófano y lo hizo precisamente frente al Falco en la Champions. En la ACB volvió a ser Thompson quien entrara en la convocatoria y ayer tuvo que hacerlo de nuevo por precaución ante la sobrecarga del cubano, cuya participación dependerá de su evolución.