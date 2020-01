Sergio Lamúa: El equipo responde muy bien y mañana no va a ser diferente

Casademont Zaragoza y PAOK se miden este miércoles (18.30 horas) en la 13ª jornada de la Basketball Champions League. Tras colocarse líder del grupo la pasada jornada, el conjunto zaragozano necesita la victoria para certificar el factor cancha en la primera eliminatoria de la siguiente ronda, algo para lo que están mentalizados tanto cuerpo técnico como jugadores. “Tenemos el objetivo de ganar y asegurar matemáticamente el factor cancha en la primera eliminatoria. No pensar en ser primeros o segundos sino certificar ese primer cruce en casa. Después vendrá Murcia y la semana que viene Brindisi si podemos lograr ese primer puesto”, aseguró Sergio Lamúa, el segundo entrenador.

El PAOK no atraviesa su mejor momento. Penúltimo en la Liga griega tras caer este fin de semana con el Panathinaikos y último en el grupo de la Basketball Champions League, sin opciones de seguir en la competición. El conjunto griego es un histórico del baloncesto europeo, que ya ganó al Casademont en el enfrentamiento de la ida y, que no tiene nada que perder y mucho que ganar. “Es un partido peligroso. Han incorporado dos jugadores que debutaron ayer y hace un mes a un exNBA como Bobby Brown. Un equipo diferente, con mucho 1 contra 1, capacidad de anotación y muy peligroso si no estás haciendo las cosas adecuadas para ganarles. Debemos estar concentrados para parar esas individualidades”, avisó el técnico.

El equipo dio un paso adelante en la competición europea. Recuperó su mejor nivel, respondió de la mejor manera en los momentos de dificultad y con cuatro victorias consecutivas rubricó su clasificación para los octavos de final. “El grupo está respondiendo muy bien cada vez que tenemos que dar ese paso adelante. En Dijon, en Hungría…y mañana no va a ser diferente”, afirmó Lamúa que tendrá que afrontar el encuentro de nuevo con numerosas bajas, “Justiz está en ese proceso final de tomar la decisión final para ver qué es lo mejor para él. No podemos contar con Seibutis y Javi García ayer entrenó con el grupo y sigue recuperándose del golpe del último partido en BCL”, concluyó el segundo entrenador del Casademont.

El gran momento de Radovic// El cuatro montenegrino, jugador mejor valorado de la pasada jornada en ACB, avisó de la dificultad del cruce. “Hemos llegado al momento que se acerca el final del grupo. Estamos cerca pero debemos ir partido a partido y pensar primero en el PAOK. Todos nos acordamos del partido de ida, sus anotadores nos hicieron mucho daño en Grecia y hay que prepararse bien para poder ganarles”, aseguró el ala-pívot que vive uno de los mejores momentos de su carrera, sorprendentemente en la posición de pívot debido a las bajas que acusan al grupo. “Ahora estoy jugando en la posición de cinco y me estoy aprovechando del gran momento de nuestros aleros. Estamos muy bien tanto en defensa como en ataque. Debemos estar tranquilos y ver hasta dónde podemos llegar”, afirmó el Radovic.

El montenegrino siempre ha destacado por su polivalencia e influencia dentro del grupo. Ahora se aprovecha del momento dulce del equipo. “Todo esto viene de un juego colectivo porque estamos repartiendo mucho el balón. Últimamente me toca a mí sumar puntos pero en cualquier momento sale otro jugador y puede hacer un gran trabajo”, afirmó el balcánico, que dedicó unas palabras al ídolo del baloncesto Kobe Bryant. “Son momentos muy duros. Tienes la sensación de que es alguien muy cercano, como de la familia porque hemos crecido con él. Esto nos enseña que la vida es muy corta y hay que aprovechar cada momento”, lamentó Nemanja.