Sobrevivir sin Fran Vázquez

Esperemos que no sea nada porque es un jugador imprescindible para nosotros», dijo Porfirio Fisac el sábado, mientras Fran Vázquez abandonaba el Fontes do Sar apoyado en unas muletas. El pívot gallego cayó lesionado al final del tercer cuarto, ya no volvió a la pista y se vio cómo le aplicaban abundante hielo en el gemelo izquierdo. Tras las pruebas a las que se sometió, el Tecnyconta se limitó a publicar un escueto tuit: «Fran Vázquez sufre una lesión muscular en el gemelo de su pierna izquierda. El pívot gallego ha comenzado ya tratamiento fisioterápico y su evolución marcará el regreso al grupo».

Quien sí explicó la situación con total normalidad fue Nacho Martín, encargado de acudir a sala de prensa tras su MVP de la jornada. «Sabemos que no es muy grande, pero sí que serán unas cuantas semanas sin jugar con lo cual veremos qué decisión se toma. Los que estamos podemos afrontar los partidos pero si queremos hablar de palabras mayores y de objetivos mayores supongo que se tendrá que buscar en el mercado a ver qué hay disponible», señaló el vallisoletano.

Y es que a la Liga regular le quedan ocho semanas de competición y el Tecnyconta Zaragoza las afronta en una situación inmejorable, en puesto de playoff, empatado con el sexto y con toda la ilusión por acabar entre los ocho primeros o, al menos, en una posición que le permita disputar la Champions la temporada que viene. Hay mucho en juego para el club aragonés y la baja de Fran Vázquez es más que sensible. Porque se trata de una pieza clave en el juego aragonés y porque merma sensiblemente el juego interior de Porfirio Fisac. Sin el de Chantada, Javier Justiz se queda como único cinco y Radovic y Martín tendrán que cambiar su rol más de lo habitual.

Las distancias en la clasificación son mínimas y un triunfo puede marcar la diferencia. «Las posiciones entre la sexta y la novena plaza están muy caras pero dependemos de nosotros y eso es lo bonito. Tenemos que jugar contra rivales directos y ahí va a estar si nos lo merecemos o no, en si ganamos esos partidos o no», indicó Nacho Martín. El reto de este sábado es nada menos que el líder de la Liga Endesa, el Barcelona. «Cuenta con una plantilla larga y con muy buenos jugadores pero hay que ser positivo porque ya ganamos al Baskonia, al Unicaja y en Santiago y estamos en un buen momento, así que ¿por qué no vamos a intentarlo?», añadió el ala-pívot.

Nacho Martín fue MVP seis años después. Un premio dulce aunque no perseguido. «Logré un par de MVP hace tiempo y ahora no lo pensaba ni entraba en mis objetivos pero hay que reconocer que es muy agradable, hace ilusión y gusta». No obstante, el jugador quiso destacar más el trabajo del equipo que el suyo propio. «El día de Unicaja creo que tiré un par de veces y me fui la mar de feliz por haber ganado y frente al Obradoiro tiré unas 17 veces y el ambiente fue bueno, pero lo mejor es que si cada día anotamos uno el rival no va a saber en quién se tiene que fijar y eso juega a nuestro favor, así que muy contento en que se comparta el balón en equipo», indicó Nacho Martín.