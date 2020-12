TJ Bray: "Me gusta el estilo de juego"

TJ Bray ya entrena con sus compañeros en Zaragoza y, como aseguró Sergio Hernández, el jugador tendrá minutos en Badalona este sábado porque llega con ritmo y en buen estado de forma a pesar de que en su anterior equipo no tenía apenas minutos. El jugador fue presentado en la mañana de este viernes y aseguró que precisamente por no tener demasiada continuidad en el Bayern recalar en el Casademont significa “una gran oportunidad”.

La Euroliga, confesó, “es más física” y en la Liga Endesa cree que puede “encajar” porque considera que “es una gran competición en la que hay mucho tiro de tres”, un aspecto que puede beneficiarle. En este sentido, TJ Bray aseguró que "lo primero no es anotar”, sino que valorará “lo que vaya dando el partido”. “Si tengo la oportunidad de tirar de tres lo voy a hacer”, advirtió por contra, pero también destacó que no le importa cuántos puntos anote o los pases que de durante un partido, si no “aportar al equipo”.

Llega a una plantilla inmersa en una mala dinámica, pero el base estadounidense se ha encontrado, afirmó, “con jugadores que pueden hacer un poco de todo” y con un sistema de juego que le gusta: “Creo que me puedo adaptar bien, sobre todo me gusta el ataque”, concluyó TJ Bray.

El momento de descubrir si se amolda bien a las órdenes de Sergio Hernández le va a llegar más pronto que tarde. El técnico aseguró que el base “está deseando jugar, no quiere sentarse en el banco” y que además “tiene ritmo y está en forma”, por lo que le dará minutos en el partido frente al Joventut Badalona. El argentino quiere que “asuma rápido el compromiso y se ponga la camiseta”.

“Es un jugador bueno con balón y sin balón, encuentra a sus compañeros”, valoró y añadió que para él “pasar el balón es lo más difícil del juego y él tiene la habilidad de hacerlo en el momento justo”. Es la cualidad que Hernández cree que puede aportar el nuevo base, ya que tiene en la plantilla, aseguró, “muchos jugadores que necesitan demasiado el balón en la mano” y desde el banquillo quiere “cambiar eso para generar situaciones de ventaja”.

Por otra parte habló de DJ Seeley, jugador que el club ha tenido que quitarse de la plantilla “por una cuestión de cupo, ya que son extranjeros”. El escolta es para el entrenador “un buen jugador”, pero tenían “muchos iguales”. Con TJ Bray adquieren “un uno con posibilidades de jugar de dos, algo que haga al equipo jugar diferente”.