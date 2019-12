Toca centrarse en Europa

Con la Copa ya en el bolsillo es el momento de que el Casademont Zaragoza deje de aplazar su clasificación europea. Sobre todo después de la última derrota en casa. Hasta ahora en la Champions no se ha visto al mismo equipo que en la Liga, ha jugado con otra velocidad, con otro ritmo, con menos intensidad. También Porfirio Fisac ha rotado diferente, muy diferente, en Europa que en la Liga. Algo que ya advirtió desde el principio porque «la Liga es lo que nos da de comer», dice una y otra vez.

Pero ese menor ritmo, esas rotaciones diferentes, han mantenido al Casademont Zaragoza en el alambre la mayoría de las veces. Salvo el duelo contra el Dijon, que el equipo solventó bien, el conjunto aragonés ha podido caer en todos los demás partidos disputados en casa. Hasta que perdió el del pasado miércoles ante el Telekom Bonn. De esta forma, el margen de error se ha reducido drásticamente. Las cuentas del propio Fisac pasan por ganar ineludiblemente todos los partidos de casa y rascar una victoria más fuera.

Así que el duelo ante el Besiktas de este miércoles aparece ya marcado en rojo. Prohibido fallar. Victoria obligada. Todos esos tópicos definen a la perfección la situación del Casademont Zaragoza. El equipo de Fisac debe ponerse las pilas y centrarse en conseguir la clasificación europea. Por supuesto por prestigio, por entrar entre los mejores del continente, por agrandar su currículum, por intentar llegar a la final y organizarla en Zaragoza. Pero también por una cuestión económica. Quedarse en esta primera fase suponen 50.000 euros de premio. Los que no pasan de la ronda de 16 se llevan 70.000 euros. Los cuatro que están en cuartos de final, 100.000 euros. En la final a cuatro, el cuarto se llevará 140.000 euros, el tercero 200.000 euros, el subcampeón 400.000 euros y el primero, 1.000.000 de euros. Ese es el gran objetivo de todos los clubs.

El grupo D en el que compite el Casademont es el más igualado de esta fase. Los ocho participantes están separados por dos triunfos así que todo es posible en un formato en el que se clasifican los cuatro primeros. El conjunto aragonés tiene cuatro triunfos y otras tantas derrotas, igual que Brindisi, Neptunas y Falco. Con cinco están Bonn y Dijon y, con tres, Besiktas y PAOK. El Casademont puede todavía ser hasta primero del grupo, pero no puede fallar más. Debe centrarse ya en la competición europea y dar el mismo nivel que en la Liga para acceder a la siguiente ronda. Antes de que sea demasiado tarde.