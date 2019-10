Un triunfo de supervivencia

Hay veces que solo importa el qué y hay que dejar el cómo a un lado. Sin duda este era el partido para eso, para sacarlo adelante como fuera y pensar en otra cosa teniendo en cuenta las circunstancias. Así que misión cumplida porque el Casademont ganó su primer envite de la Champions en el Príncipe Felipe por 70-69 al Falco Szombathely húngaro y ya tiene dos triunfos. Eso es todo lo bueno que puede decirse de un duelo realmente malo y desesperante por momentos pero con final feliz.

La tarde pintaba bien porque, pese a ser un día laborable y un duelo sin una trascendencia definitiva, hubo casi 7.000 personas en las gradas y con muy buen ambiente. El público también se arremangó al final y empujó hacia la victoria, había muchas ganas de Europa. Sin embargo, de entrada todo eran malas noticias. El Casademont salió sin su base titular (Rodrigo San Miguel hizo el calentamiento pero no jugó), sin escolta titular (Seibutis está en Lituania), sin pívot titular (Fran Vázquez acabó con un problema muscular el domingo) y sin su máximo reboteador (Barreiro también terminó con un golpe el partido ante el Barça). Así que se trataba de sobrevivir y de sacar el partido adelante, sin alardes ni florituras.

Se le atragantó, no obstante, al Casademont desde el principio. Mantener el nivel de intensidad, de adrenalina, de juego, del pasado domingo ante el Barça era prácticamente imposible. Lo lógico era un pinchazo del equipo aragonés, sobre todo sin cuatro jugadores importantes para Fisac. El técnico tuvo que rotar como pudo y, lo mejor que puede decirse, es que todos los tocados descansaron. Hay batallas más importantes por delante y ya está pagando demasiado peaje el equipo aragonés por sus últimos triunfos.

El Falco Szombathely llegó a Zaragoza con las ideas claras. En centímetros ganaba el Casademont, así que se dedicaron a jugar por fuera. Sin embargo, las imprecisiones, los errores, fueron los únicos predominantes durante toda la noche, con marcadores realmente bajos. El Casademont anotó una canasta en juego menos que su rival (27-28), con unos porcentajes realmente pobres, sobre todo desde el 6,75. 3/22 firmó el equipo aragonés desde la larga distancia. Claro que el Falco tampoco estuvo mucho más fino: 5/26. Así que la diferencia a favor de los locales estuvo en los tiros libres, donde el Casademont consiguió cinco puntos más (13-8). El despropósito en los lanzamientos (porque no hay estadísticas de air balls, que si no...) provocó que el Casademont capturara 51 rebotes y el Falco, 39. Pero ni con segundas ni terceras opciones fue suficiente muchas veces. Era el día de no anotar.

Con ese panorama, las diferencias siempre fueron mínimas. Comenzó dominando ligeramente el Falco en el marcador, pero el Casademont le dio la vuelta enseguida. Luego se mantuvo por encima con una máxima diferencia de siete puntos (30-23). Con tal cúmulo de errores, ni los aragoneses lograban distanciarse ni los húngaros acercarse, así que lo mejor era el paso de los minutos. El público se entretenía protestando las decisiones arbitrales. La verdad es que los colegiados estuvieron como el partido, muy raros.

Lo mejor de la noche era ver avanzar el reloj hacia el final. Poco juego hubo, más allá de destellos de Radovic o de Justiz y Hlinason haciendo valer su altura cerca del aro. Hubo tiempo incluso para que debutara Aitor Etxeguren, júnior que juega con el EBA, que incluso anotó un triple. Uno de los tres que logró el equipo en toda la tarde. Los otros dos fueron de Benzing. Brussino falló los seis que intentó y Seeley, otros tres. No era el día en ataque, está claro.

Así que el tira y afloja llevó el partido a un final emocionante porque seguía en juego el resultado. Los húngaros incluso tomaron cuatro puntos de ventaja (53-57) a 4.50 del final y el marcador fue oscilando de un lado a otro hasta el final sin decidirse hacia qué lado decantarse. El partido era malo, pero había que ganarlo. El Casademont entendió al final que no iba a llevárselo en ataque, que debía defender, y la grada se puso del lado de los suyos para empujar un poco más. Toda ayuda era poca.

Sin embargo, cuando no es el día no es el día. Así que incluso cuando el Casademont se puso a defender no fue suficiente para impedir las dos canastas finales de Perl que comprometieron seriamente el partido para el equipo aragonés. A falta de cuatro segundos voló Radovic para palmear una bandeja de Alocén y poner el 70-69. En cuatro segundos dio tiempo a que los locales hicieran dos faltas y, al final, entre Alocén y Seeley se quedaron el balón para poner fin a una noche de sufrimiento.