La última carta del Tecnyconta

No va más. El Tecnyconta Zaragoza se juega el todo por el todo en la última jornada de Liga en el duelo directísimo ante el Baxi Manresa. Las cuentas no pueden ser más sencillas. Con ambos equipos empatados a 17 triunfos, el que salga victorioso del Príncipe Felipe disputará las eliminatorias por el título, sin necesidad de más números. No obstante, ambos podrían entrar en el playoff aún perdiendo el domingo. En el caso del Tecnyconta para que eso suceda tendrá que caer también el Iberostar Tenerife, que juega en Fuenlabrada, o hacerlo simultáneamente el Joventut y el Andorra. Eso sí, en este supuesto el equipo verdinegro tendrá que perder los dos partidos que tiene esta semana, el de mañana en Vitoria y el del domingo ante el Estudiantes. El Andorra juega en Málaga.

La clasificación para el playoff llega al rojo vivo a la última jornada porque hay cinco candidatos para tres plazas disponibles. Falta por decidir el orden de las tres primeras plazas entre Real Madrid, Barcelona y Baskonia y los dueños y orden del sexto al octavo. Lo único seguro es que el Valencia será cuarto y el Unicaja quinto, por lo que se enfrentarán en un cuarto de final. Del sexto al noveno hay un cuádruple empate a 17 triunfos con Joventut, Tenerife, Manresa y Tecnyconta, mientras que el décimo es el Andorra con 16 victorias. El equipo del Principado es el único que no depende de sí mismo, ya que tendrá que ganar al Unicaja y esperar que el Joventut pierda sus dos partidos y, o bien gane el Tenerife o bien caigan Tenerife y Manresa en la última jornada.

Ese cuádruple empate a 17 triunfos puede no llegar al fin de semana porque el Joventut todavía no ha disputado el encuentro correspondiente a la penúltima jornada. Por la ocupación del Buesa Arena con la Final Four de la Euroliga la Penya visitará al Baskonia mañana a las 20.30 horas. Si el Joventut gana, ya estará clasificado. Si no, también le basta con ganar la última jornada al Estudiantes en Badalona. Y es que debido al duelo directo entre Tecnyconta y Manresa, los cuatro equipos que ahora tienen 17 triunfos dependen de sí mismos para clasificarse. El único que necesita inexorablemente otros resultados es el Andorra. Y los cuatro pueden clasificarse aún perdiendo, entonces sí acompañados de otras derrotas.

Así, el Joventut puede perder incluso los dos partidos que quedan y entrar entre los ocho primeros siempre que también caigan el Andorra y el Manresa y/o el Tenerife. En el caso del Manresa tendrían que perder también el Tenerife y el Andorra y, además, que el Joventut ganara al menos uno de sus dos partidos, o los dos. Y en cuanto al Tecncyonta tendría que perder también el Tenerife o que el Joventut caiga en los dos encuentros de esta semana y tampoco gane el Andorra.

Averajes y empates

Otra cuestión será el orden final que ocupen los equipos, importante porque decide el rival en los playoffs, que puede decidirse por los averajes. El equipo aragonés lo tiene ganado con el Joventut (1-1, +31) y al Tenerife (2-0, +11), perdido con el Andorra (1-1, -18) y pendiente con el Manresa, con quien perdió por 21 puntos de diferencia en el partido de ida. El Joventut lo tiene ganado con Tenerife y Manresa y perdido con Tecnyconta y Andorra. El Tenerife lo tiene favorable con el Andorra pero desfavorable con Joventut, Manresa y Tecnyconta. El Manresa solo lo ha ganado con el Tenerife y perdido con el Joventut y Andorra y bastante a favor con el Tecnyconta. Por último, Andorra lo ha ganado con Joventut, Tecnyconta y Manresa y perdido con el Tenerife.

Puede haber cuatro combinaciones de empates que afecten al Tencyonta, tres triples y uno cuádruple, y el equipo aragonés no sale mal parado en ninguno. En caso de igualdad entre Joventut, Tenerife, Tecnyconta y Andorra, los zaragozanos serían los primeros del grupo. También si la igualdad es entre Joventut, Tenerife y Tecnyconta o entre Tenerife, Tecnyconta y Andorra. El empate entre Joventut, Tecnyconta y Andorra es el único que deja a los aragoneses en segundo lugar de ese grupo. Todo será más fácil con la victoria ante el Manresa el domingo a las 12.30 horas.