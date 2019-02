Vázquez: Hay que mantener bien el físico en el parón para enfocar al Tenerife

El jugador el Tecnyconta Zaragoza Fran Vázquez ha destacado esta mañana en rueda de prensa que durante este parón en la Liga Endesa por la celebración de la Copa del Rey y las ventanas FIBA, los jugadores que se han quedado en la capital aragonesa a las órdenes de Porfirio Fisac deben "mantenerse bien físicamente" con la vista puesta en la reanudación del campeonato.

"Tenemos que mantenernos bien físicamente para pensar que lo que estamos trabajando ahora vendrá bien para que cuando vengan los compañeros que están con sus selecciones, que llegarán a tope, no tengan que esperar a que nosotros cojamos la forma, y así podamos preparar el partido ante el Iberostar Tenerife -próximo rival de los zaragozanos- lo mejor posible", ha manifestado el pívot de Chantada (Galicia).

Fran Vázquez ha sido una figura clave en la defensa del Tecnyconta Zaragoza a lo largo de la temporada, especialmente en los últimos compromisos ligueros, como el choque en casa ante el Cafés Candelas Breogán, un duelo en el que una sobrecarga en el tendón de Aquiles le obligó a jugar infiltrado.

Por este motivo, el pívot gallego ha recalcado que este parón le ha venido bien para "descansar" y "no meterle mucha caña" al tendón y así conseguir que "poco a poco vaya mejorando y poder terminar la temporada en las mejores condiciones posibles".

Uno de los objetivos de los jugadores que se han quedado en Zaragoza ha sido continuar preparando el siguiente duelo, aunque con sesiones con una carga mucho más reducida que las preparatorias habituales. Y aunque "es complicado trabajar sin estar todo el equipo" Vázquez ha explicado que estos días los jóvenes del filial están llenando esos huecos, intentando demostrar a Fisac que pueden ser una alternativa a tener en cuenta si el segoviano necesita recurrir a ellos.

"El ritmo lo marcan los partidos, y estar dos semanas sin partido es difícil porque viene bien no estar totalmente parado. El descanso está bien pero, aunque las cargas no sean tan fuertes, siempre hay que hacer algo para que el cuerpo no esté vago", ha subrayado el jugador.

Iberostar Tenerife marca el inicio de un complicado calendario para el cuadro zaragozano, en el que los equipos "grandes" visitan el Príncipe Felipe, y los choques a domicilio "son muy complicados", ha explicado.

No obstante, ha continuado, el objetivo sigue siendo el mismo: "conseguir las victorias necesarias para amarrar la permanencia". Una vez lograda la salvación, "todo lo que se pueda acariciar o conseguir, como nuevos objetivos, o todo lo que sea sumar, bienvenido sea".

Asimismo, Fran Vázquez ha apuntado que el equipo está cuajando "una buena temporada" porque todos los jugadores nuevos que llegaron en verano para definir este proyecto (toda la plantilla a excepción de Jonathan Barreiro y el ascenso de Carlos Alocén al primer equipo) "no se han escondido" y, aunque en ocasiones la escuadra comete "graves fallos" en los partidos, la plantilla "goza" de la confianza tanto de la directiva del club como de la afición de Zaragoza, que "se están enganchando más al baloncesto que en anteriores temporadas".