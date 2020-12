Una victoria imposible

El Casademont Zaragoza estuvo muy cerca de la victoria pero muy lejos del Baskonia. La tuvo al alcance hasta el final, hasta ese tiro de tres de Ennis tras capturar su propio rebote en un tiro libre, pero le faltó continuidad a su juego, a su defensa y a su ataque, durante toda la tarde ante un rival que pareció no estar al 100% y al que le faltó al final Polonara. El Baskonia se llevó el triunfo (89-92) y el billete para la Copa. El Casademont se queda anclado en la zona baja y ahora se jugará su futuro ante rivales directos.

El equipo de Sergio Hernández no termina de confirmar su mejoría, de consolidarla. Necesitaba mejorar atrás y salió otra vez sin defensa, permitiendo 29 puntos del rival en los primeros diez minutos. Después mejoró pero nunca tanto ni tan seguido como para hacer un parcial importante y darle la vuelta al marcador. El Baskonia tuvo una máxima de once puntos, ninguna barbaridad, pero fue inalcanzable para el Casademont, que nunca estuvo por delante en el marcador. Primero Vildoza, luego Giedriatis, después Fall. Demasiados frentes abiertos para el equipo aragonés, que no llegó a taparlo todo.

Si atrás le faltó continuidad, lo mismo puede decirse de su ataque. La plantilla cuenta con jugadores de talento, es indudable, y el Oveja les ha dado libertad en ataque, pero eso la mayoría de las veces se traduce en tiros precipitados, en jugadas poco elaboradas, en ataques rápidos y sin sentido. Así, el juego no encontró nunca la fluidez necesaria para plantar cara al rival y, además, el equipo no supo leer su acierto, como otras tardes. Un par de triples seguidos le permitieron recuperar la desventaja en el segundo cuarto y, a partir de ahí, el equipo se obcecó en tirar de tres. Hasta 34 veces lanzó más allá del arco con un 32% de acierto, por las 44 que lo hizo desde más cerca (56%). Su porcentaje fue también escuálido desde el tiro libre: 54%.

Todo esto con una rotación cada vez más corta. Tres jugadoras sin salir a pista y Javi García con solo 48 segundos dejaron al Casademont con ocho jugadores hábiles en la tarde de ayer. Y no todos rindieron al máximo. Bray sigue sin entrar en juego, Ennis lo juega todo, Brussino tuvo problemas de faltas, Sulaimon apareció con cuentagotas, los pívots no sobresalieron en ningún momento, con Thompson recuperando su peor versión, la que protesta todo, la que está más pendiente de todo lo de alrededor que de sí mismo.



EL MEJOR / El único que brilló con luz propia fue Barreiro. Desde el principio puso la intensidad, las ganas y el coraje necesarios, tanto en defensa como en ataque. Fue a todos los rebotes, dio segundas oportunidades a su equipo, asistió a sus compañeros y estuvo especialmente acertado en ataque. El gallego fue el mejor del Casademont y acabó jugando 30 minutos. Aunque resultó curioso que fuera el primer cambio del Oveja en el partido cuando ya empezó siendo el mejor.

Hubo otro factor importante en el partido que, dado el resultado final, influyó también en el marcador: la diferencia de faltas. 24 le señalaron al Casademont, incluyendo una técnica a Thompson y una antideportiva a Sulaimon, por 13 únicamente al Baskonia. Durante muchos momentos de la segunda parte hubo más faltas que juego y fueron continuas las quejas de los pocos presentes en el pabellón. El Baskonia lanzó 33 tiros libres por los 11 del Casademont. Para colmo, el equipo aragonés no estuvo nada acertado desde esa distancia (solo anotó 6).

No obstante, siendo un elemento a tener en cuenta, la verdadera diferencia en el partido estuvo en otros factores. Por ejemplo en los rebotes, 35-42 o en la valoración, 82-115. Así que el Casademont compitió, estuvo ahí, no dejó que el Baskonia se marchara, pero en realidad no tuvo oportunidad de ganar. Fue una victoria imposible aunque lo intentara hasta el último segundo. Ahora es momento de dar carpetazo a este 2020 y coger fuerzas para un 2021 que va a comenzar con una serie de partidos decisivos para la clasificación del Casademont.

FICHA TÉCNICA

Casademont Zaragoza: Bray (5), Ennis (18), Barreiro (20), Benzing (15), Thompson (7) -cinco inicial-, Sulaimon (14), Brussino (8), Hlinason (2), Javi García, Fernández y Stosic.



TD Systems Baskonia: Vildoza (19), Dragic (3), Giedraitis (27), Sedekerskis (7), Jekiri (4) -cinco inicial-, Henry (9), Fall (12), Peters (11) Kurucs, Polonara.



Parciales: 22-29, 22-22, 24-22, 21-19.

Árbitros: Aliaga, Zamorano y Olivares.

Exclusiones: No hubo.