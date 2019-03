El Tecnyconta Zaragoza logró una victoria increíble ante el Iberostar Tenerife (102-93) en un partido de muchas aristas, con 35 minutos sin mucha chispa y con diez eléctricos que lo revolucionaron todo. Con Alocén a los mandos, la experiencia de Seibutis, la pelea de Barreiro y la presencia de Fran Vázquez el Tecnyconta se llevó una victoria de mérito y de fe, en la que creyó cuando parecía imposible y a la que llegó en un final de locura. Cuando parecía que lo tenía perdido casi gana y, cuando dio la impresión de que lo tenía ganado, casi pierde para acabar imponiéndose en una prórroga apoteósica con la grada puesta en pie y haciendo la ola.

Lo mejor, lo que la gente recordará, fueron los últimos diez minutos. También otro gran partido de Carlos Alocén, que a su descaro, a su talento, a su ímpetu, sumó ayer un extraordinario acierto de tres (5/7). Y la inteligencia de Seibutis, el mejor escudero que puede tener el zaragozano. Recordará la remontada al final del partido, los segundos de infarto en los que el marcador fue oscilando de un lado a otro y los cinco minutos añadidos en los que el Tecnyconta atrapó su victoria increíble. Los 35 minutos precedentes dejaron un tira y afloja en los que al equipo aragonés le faltó precisión en varias fases y el Tenerife dio la impresión de tener mayor fluidez en el movimiento de balón. Cuando el Tecnyconta pareció despegar camino del descanso llegó el minuto de Okoye: una antideportiva, un triple y una técnica en el último minuto. Total, 42-42 al descanso y el nigeriano eliminado, con el problema para el perímetro que eso supone.

En la segunda mitad el Tenerife tomó los mandos y, ante las dificultades para anotar de los locales, consolidaron una distancia que, por momentos, pareció insalvable. La sensación durante muchos minutos fue de que al Tecnyconta no le iba a alcanzar para darle la vuelta al marcador con lo que estaba haciendo, que no era mucho. Los problemas para anotar en algunas fases, la imprecisión para no aprovechar los errores tinerfeños en otras y un arbitraje que no medía igual en ambos lados parecían demasiadas losas como para que el conjunto de Porfirio Fisac pudiera rascar algo. El tiempo se agotaba, faltaban seis minutos, y el Tenerife se distanciaba 67-78.

EL FINAL / Y de repente, el cambio. Fisac pidió tiempo muerto, salió Alocén y a los pocos segundos, Marc Martí al cuatro. Pero Martí tuvo que retirarse casi inmediatamente al vestuario y el técnico apostó por Barreiro en esa posición. Con Alocén, Seibutis, Berhanemeskel, Barreiro y Fran Vázquez jugó el Tecnyconta los últimos diez minutos. Y ganó. Primero limando las distancias con una bandeja de Seibutis, un triple de Alocén, tiros libres de Barreiro, de Seibutis... hasta un último minuto increíble. Después de remontar nueve puntos en unos cuatro minutos, el Tecnyconta ganaba 86-84 a 23 segundos, White anotó un triplazo a 1,8, Seibutis encestó pero se la anularon y pitaron antideportiva, el lituano anotó un tiro libre y prórroga (87-87).

Con las emociones a flor de piel y la grada ya entregada, el Tecnyconta Zaragoza fue superior en la prórroga. Un triple de Alocén y otro de Berhanemeskel marcaron las distancias y luego el equipo supo manejar con acierto los tiros libres para culminar la victoria con una gran acción entre Alocén y Vázquez. La afición lo celebró en pie, cantando y festejando. Cuando todos se habían ido ya, el zaragozano atendía aún a la prensa y el público empezó a cantarle ¡MVP, MVP! El Tecnyconta sobrevivió a sus peores momentos, a sus errores y al rival, tuvo fe, creyó hasta el final y peleó para llevarse una victoria increíble.

Ficha técnica

Tecnyconta Zaragoza 102: McCalebb (14), Berhanemekel (10), Okoye (8), Martín (3), Vázquez (14) –cinco inicial– Justiz (5), Barreiro (7), Seibutis (16), Radovic (7), Alocén (18), Martí (-).

Iberostar Tenerife 93: Bassas (13), Staiger (9), Beirán (9), Abromaitis (12), Iverson (18) –cinco inicial– Richotti (3), Niang (2), Brussino (-), Saiz (3), Gillet (14), White (10).

Estadística completa

Parciales: 20-18/22-24/20-27/25-18/10-6

Árbitros: Martín Bertrán, García Ortiz, Caballero. Eliminaron a White y Bassas por faltas personales.