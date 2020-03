Una victoria más en Lituania para llegar a cuartos

Primera bola de partido para el Casademont Zaragoza. Los cuartos de final de la Champions están a una sola victoria y este martes se le presenta la primera oportunidad de conseguirla en el Cido Arena de Panevezys (18.00 horas). El conjunto aragonés debe superar una vez más al Lietkabelis para superar esta ronda de octavos y acercarse un poco más al gran sueño de la Final Four. El conjunto de Fisac ya sabe de primera mano cómo es su rival y dónde están sus puntos fuertes y débiles. Debe estar preparado para un partido duro, físico, en el que a los lituanos solo les vale ganar como sea.

Ambos equipos llegan de una derrota. La del Casademont en Madrid no debe desviarle ni un ápice de su camino, ni desviarle de lo verdaderamente importante. El Lietkabelis sufrió su primera caída de la temporada en el Cido Arena, frente al Pieno Zvaigzdes (67-81) y ha cedido la segunda posición al Lietuvos Rytas. El conjunto aragonés viajó en la mañana de ayer desde Madrid vía Frankfurt hasta Vilna, desde donde se trasladó en autobús a Panevezys. Lo hizo con los mismos que estuvieron en el Wizink Center, es decir, sin Fran Vázquez y con Javi García completando la convocatoria. También habrá que ver si Rodrigo San Miguel se ha recuperado ya de su proceso gripal.

En cualquier caso, el Casademont ya sabe que deberá estar atento a Sakic, la gran referencia del Lietkabelis, y a los exteriores lituanos, con buena mano desde el triple. Algo que el equipo aragonés ha vuelto a perder en los últimos partidos. Por eso, no parece que le convenga una batalla desde el 6,75, sino un partido que pueda controlar a partir de una buena defensa y decantando a su favor la balanza del rebote. Sin Fran Vázquez, Jason Thompson volverá a tener un papel protagonista.

En cambio, Fisac reclama a sus jugadores precisamente más acierto. «Vamos a tener que entender que nuestro grado de acierto debe ser superior al del otro día, solamente con el buen trabajo, la buena actuación defensiva y dominar el rebote no nos va a valer. Tenemos que hacer un partido de muy buen nivel en acierto exterior», señaló el entrenador, advirtiendo también de lo que le espera a su equipo. «Espero un equipo que, como es normal, tiene que ir hasta la última gota de extenuación por ganar el partido. Es un equipo que juega bien a baloncesto, que tiene una muy buena línea exterior para tirar bien, que luego tiene gente dentro como Sakic o Dimsa que son capaces de anotar fácil, de jugar bien el pick and roll y creo que va a ser un partido complicado, muy difícil», indicó.

Otra de las claves para Fisac será el juego de bloqueo directo, tanto en ataque como en defensa. «Ellos lo tienen bastante claro, les está dando bastante rédito, porque tienen dos jugadores, Valinskas y Dimsa que realmente juegan muy bien ese tema del bloqueo directo y sacan mucha ventaja. Pero es un arma contrarrestada un poco porque nosotros también tenemos ahí un foco de gente que puede generar, tanto la defensa como el ataque del pick and roll puede ser una acción importante», explicó.

También advierte de que su equipo no puede distraerse con el arbitraje, que en Europa difiere del de la ACB. «El otro día el arbitraje de casa no nos trató mejor que al de fuera, pero es una opinión muy particular y muy parcial. Es una cuestión de mentalidad y de saber qué tipo de nivel físico requiere esta Liga y ahí tienes que estar. Para nada tenemos que centrarnos en el tema arbitral porque está siendo el que está siendo y con ese tema estamos donde estamos y peleando por lo que estamos peleando. Las excusas y los pretextos en este sentido siempre me han parecido un síntoma cercano a la derrota», zanjó Fisac. El Casademont está a una victoria de cuartos y es lo que persigue hoy en Lituania.