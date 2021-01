Una victoria en Rusia para certificar la clasificación

El Casademont Zaragoza está recorriendo durante este lunes 4.311 kilómetros en 17 horas para llegar a Nizhny Novgorod con un único objetivo, sellar el pase a la siguiente fase de la Champions. Para eso deberá ganar al Nizhny (martes 17.00 horas, Aragón TV), equipo con el que empata en lo más alto del grupo D. El triunfo le meterá directamente en el siguiente grupo y le permitirá jugarse el primer puesto en el último partido frente al colista, el Start Lublin. La derrota le obligará a vencer en el duelo ante los polacos. El average favorable con el Falco le permitirá depender de sí mismo para clasificarse hasta el final.

El partido se presume tan complicado como el viaje para llegar a orillas del río Volga, que ha llevado al equipo de Zaragoza a Madrid, de Madrid a Frankfurt, de Frankfurt a Moscú y de Moscú a la ciudad natal de Gorki. El Nizhny era desde el principio el gran rival de este grupo de la Champions y lo ha demostrado con sus victorias. Solo perdió en el que fue su estreno de la temporada, en Zaragoza, donde llegó con ocho jugadores y tras salir de una larga cuarentena tras detectar once positivos en coronavirus.

Con solo ocho jugadores en el banquillo y sin haber podido entrenar en casi tres semanas, el Nizhny hizo un gran partido en el Príncipe Felipe y le puso las cosas muy complicadas al Casademont, que logró imponerse 78-75 con un triple final de Ennis. Ahora el técnico Zoran Lukic podrá contar con Anton Astakpovich y Lukas Petrasek, ausentes en Zaragoza, más madera para un conjunto con buenos tiradores exteriores (acumula un 44,5% de acierto en tiros de tres). El Casademont ha tenido problemas en los últimos partidos para frenar a los lanzadores rivales.

El Nizhny llega al partido tras perder por 20 puntos ante el poderoso CSKA de Moscú (63-83) en la competición doméstica. Es tercero en la VTB United League con seis victorias en ocho partidos, por detrás de Zenit y CSKA que han jugado tres y dos partidos más, respectivamente. El Casademont lo hace tras el alivio que supuso ganarle al Betis y no complicarse más la vida en la Liga Endesa. Con una preocupación menos, el conjunto aragonés debe centrarse en Europa, donde tiene la oportunidad de buscar una nueva fase final.

Parte médico

Sergio Hernández tendrá la duda hasta el momento del partido de Rasheed Sulaimon, que terminó el duelo ante el Betis con la rodilla derecha dañada, cubierta de hielo. Tampoco estará en Rusia Javier Justiz, que en esta ocasión no se ha desplazado con el equipo. El cubano reapareció en la Champions después de once meses sin jugar y esta debía ser la competición en la que ir dando minutos a su rodilla, pero la articulación operada no le deja volver a jugar de nuevo.

Así que, a la espera también de la llegada de Elias Harris, el técnico argentino dispondrá de los habituales en los últimos choques y la consigna será también la misma que en las últimas jornadas, mejorar las prestaciones defensivas. Ahí se encuentra la gran grieta en el juego que le ha impedido sumar más victorias esta temporada al equipo aragonés.