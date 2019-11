La victoria como rutina

El Casademont Zaragoza ha hecho de ganar su rutina esta temporada. Lo consiguió también en Burgos, plaza complicada donde las haya, y ya suma seis triunfos en siete partidos de Liga. Y dos de tres en Champions. El conjunto de Porfirio Fisac está en estado de gracia, sabe qué hacer y cómo atacar cada partido, superando las dificultades que le salen al paso, las que le pone el rival y las que generan sus propios errores, que también los tiene. Pero los disimula de maravilla. Ante el San Pablo Burgos fue una muestra más de la energía, el espíritu y el baloncesto que acompañan a este equipo (69-78).

En el cómputo global, el Casademont fue mejor que su rival, un San Pablo Burgos que, como antes el Barça, y el Bilbao, y el Obradoiro, se quedó sin argumentos durante muchos minutos ante el dominio aragonés. Casi todo fueron buenas noticias para el Casademont, que recuperó efectivos. Volvió San Miguel para poner intensidad y regresó Barreiro para imponer su ley en el rebote. El gallego juega con una confianza extraordinaria y eso le lleva a hacer cosas extraordinarias. En Burgos añadió 8 rebotes más a su extensa colección de esta temporada y anotó 13 puntos para ser el mejor valorado del equipo (22). Barreiro puso la diferencia en su terreno y Justiz y Hlinason lo hicieron por dentro.

Ante el desacierto general por fuera, especialmente de Seeley y Brussino, el equipo se hizo fuerte en la pintura. Justiz y Hlinason aprovecharon bien su altura para mandar en ataque y, sobre todo, en defensa. Con ambos intimidando, el Burgos se vio obligado a alejarse del aro y, cuando bajó su acierto desde el 6,75, el control pasó totalmente a manos del Casademont. Le costó algo conseguirlo al conjunto aragonés porque el San Pablo comenzó muy entonado (6/9 en triples en el primer cuarto), pero una vez que se puso por delante ya no abandonó su ventaja.

El guion era conocido. El Casademont se aplicaba en defensa y podía jugar con velocidad en ataque. Brussino no acertaba por fuera pero asistía con inteligencia a sus compañeros, Justiz sacaba petróleo bajo el aro, Benzing iba anotando sus puntos y el San Pablo Burgos se vio 15 por debajo y sin saber qué hacer para darle la vuelta al partido. Hasta debutó en ACB Etxeguren, que viajó en lugar del lesionado Vázquez. El partido tenía ritmo, momentos brillantes y color claramente rojo. Totalmente rojo.

EL ERROR / Pero el San Pablo Burgos, de nuevo ante un pabellón lleno, no se rindió. Joan Peñarroya planteó una zona en el último cuarto para intentar cambiar el sino de un partido que ya parecía decantado y al Casademont se le atragantó esa defensa. Y de qué manera. Se equivocó el equipo aragonés en empeñarse en tirar de tres una y otra vez en otra tarde aciaga de acierto y eso casi le cuesta el partido. Mientras los aragoneses fallaban todo lo que lanzaban, incluso tiros liberados, en lugar de seguir apostando por sus hombres grandes como hasta ese momento, el San Pablo se iba acercando poco a poco. Los burgaleses llegaron a ponerse a tres (65-68) a 2.30 del final.

Había partido de nuevo, pero el Casademont no se descompone nunca. Y a Benzing no le preocupan lo más mínimo las estadísticas para seguir tirando las veces que haga falta. Así que el alemán volvió a probar y, esta vez sí, anotó un triple que frenó el subidón del Burgos. Con los tiros libres, una buena defensa y un lanzamiento de Justiz a tablero consolidó su victoria el Casademont Zaragoza. Seis de siete y el equipo aragonés se mantiene segundo en solitario en la Liga Endesa. El equipo de Fisac sigue lanzado y sin techo aparente, en muy buena disposición para pensar en la Copa. Ganar es su rutina esta temporada.