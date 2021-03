La Agencia Europea del Medicamento avala la vacuna de AstraZeneca

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Yo no sé si es que he visto una rueda de prensa "distinta" a la que han visualizado los medios de comunicación. Pero se a dicho que son estudios preliminares, que tienen que seguir investigando e incluso que se a de modificar el prospecto e informar a los profesionales sanitarios. Por tanto no está tan claro según mi opinión que se retome la vacunación como si nada hubiera pasado. Todos tenemos muchas ganas de vacunar nos para salir de esta pandemia, y por supuesto que siempre se valora beneficio-riesgo. Pero creo habría que terminar esta investigación con más detalle.