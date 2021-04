Alberto Val: "Pedimos que se confinara la comarca, pero no lo hicieron"

- ¿En qué situación quedan los pueblos de la comarca sin poder entrar en la capital?

En principio la gente de los pueblos en los que no hay tiendas ni servicios básicos puede desplazarse a Tarazona con una declaración responsable para ir a comprar, al médico, al colegio o a trabajar. El principal problema está en las compras diarias. Hay municipios que tienen algún ultramarinos, pero en muchos no se puede comprar carne, verduras o pescado, y es necesario ir a Tarazona para hacerlo. Por eso pedimos que se confinara toda la comarca, para evitar tener que ir con papeles, y porque al tratarse de la misma zona básica de salud, no se sabe de dónde son los casos.

- ¿Pidieron explícitamente a Salud Pública que, de producirse otro confinamiento, se cerrara toda la comarca?

Sí, el alcalde de Tarazona ya lo propuso cuando confinaron la ciudad la última vez. Y yo lo pedí en el Consejo de Cooperación Comarcal, donde estas representadas todas las comarcas con la consejera de Presidencia, Mayte Pérez. Pero han visto conveniente hacerlo así otra vez. ¿Si lo veo comprensible? Creo que es una molestia tener que ir con un papel todo el día y vería más lógico que, dada la interdependencia de todos los municipios, hubieran confinado la comarca entera. Además, tampoco tenemos constancia de que la totalidad de los casos positivos que salen en la zona de Tarazona, sean efectivamente de la capital. Por ejemplo, sabemos que en Añón han salido bastantes positivos, 14 o 16 casos, y no sé hasta qué punto tiene sentido que los vecinos de Añón puedan salir, y los de Tarazona, no.

- ¿Qué lectura hace de que esto ocurra justo después de la festividad de Semana Santa?

Entiendo que la gente, la hostelería y las casas rurales sobre todo, tienen que trabajar. Pero hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de las personas que vienen y que la gente se mueva con cuidado. Ya notamos después de la Cincomarzada que, al abrir Zaragoza pero no poder ir a Huesca, la gente vino al Moncayo y diez o quince días después ya empezamos con el repunte de casos.

- ¿Le consta que se hayan puesto denuncias a vecinos de otros pueblos por comprar en la capital?

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también entienden esta situación, no tengo constancia de que se haya producido ninguna denuncia en este sentido. Hay más controles, te piden la declaración responsable... Y confiamos en que se pueda levantar el confinamiento antes del 9 de mayo, como ocurrió la vez anterior.

- ¿Temen el impacto negativo en el turismo en los próximos puentes?

Vamos a dejar trabajar a la gente, pero con mucha precaución. Ha pasado un año y la gente lo está pasando muy mal, pero se están cumpliendo las normas y eso es lo que hay que hacer. No ha habido grandes incumplimientos en este periodo.