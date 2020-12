Alemania vuelve a recomendar no viajar a Canarias

Las autoridades alemanas han vuelto este viernes a incluir a las Islas Canarias en su lista de zonas de riesgo por coronavirus a las que aconseja no viajar si no es para viajes esenciales. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán actualizó hoy su recomendación de no viajar a España con esta nueva inclusión de las Islas Canarias en su lista, que entrará en vigor el próximo día 20.

"Se recomienda no realizar viajes innecesarios o turísticos a España, a excepción de las Islas Canarias, debido a la elevada cifra de contagios. Con fecha 20 de diciembre de 2020, esto será válido también para las Islas Canarias", indica el ministerio en su actualización.

El pasado octubre el Instituto Robert Koch decidió retirar a Canarias de las zonas consideradas de riesgo por sus tasas de incidencia de coronavirus, en las que seguía el resto de España, pero ahora ha vuelto a incluir a las islas por el aumento de casos.