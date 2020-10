Aragón analiza "todas" las opciones jurídicas para hacer frente a la pandemia

El Gobierno de Aragón está analizando con sus servicios jurídicos y de la mano también del Ministerio de Sanidad "todas las opciones" legales que podrían utilizar para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Así lo ha confirmado la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Sira Repollés, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno celebrado este miércoles. A preguntas de los periodistas sobre si, entre esas medidas, barajan solicitar al Gobierno central que decrete el estado de alarma en alguna zona, la consejera ha señalado: "Respecto a las fórmulas jurídicas para poder realizar las medidas que desde el punto de vista sanitario consideramos que son necesarias para preservar la salud, insisto en que analizamos todas aquellas formas jurídicas que nos permiten realizar esas medidas en connivencia con el ministerio". Es decir, la titular de la Sanidad aragonesa ni confirma ni descarta que esa sea una de las opciones que se barajan.

Repollés ha recordado que se buscan fórmulas jurídicas "que nos permitan realizar este tipo de confinamientos, y cuando la tengamos, la comunicaremos y haremos uso de esta herramienta". De hecho, no solo los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón se encuentran analizando las posibles alternativas, sino que también lo hacen con la ayuda de los servicios jurídicos del ministerio, con quienes hay "un contacto permanente", aseguró la consejera.

Y es que, aunque el confinamiento perimetral no es la única alternativa posible para contener la expansión del coronavirus, casos como el de Ejea de los Caballeros o Andorra reflejan que las cifras de contagios bajan. De hecho, en Ejea ahora la incidencia del virus es mucho menor que la media de la comunidad tras superar el rebrote.

En este sentido, ayer mismo, Salud Pública decretó el paso a la fase 2 a las localidades de Teruel, Cella y Épila. Teruel y Cella, localidades con una importante relación social y económica por su proximidad, retroceden al mismo tiempo. Y Épila lo hace solo una semana después de que los contagios se desbocaran en la cercana localidad de La Almunia de Doña Godina.

La consejera reconocía que el hecho de no restringir la movilidad en las localidades más afectadas es "un factor más" que puede haber incrementado los casos positivos en municipios cercanos. "Probablemente, no realizar confinamientos hace que al no restringir movildiad, posiblemente, algunas localidades vecinas se han podido ver afectadas por el incremento de casos. Esto no es taxativo ni es determinante; es un factor más. No voy a decir que ha sido la causa de la aparición de casos en estas localidades, pero la movilidad es un factor más, y si no hay limitación de la movilidad es más fácil que ocurra", señaló.

E incidió en que el Ejecutivi sigue trabajando para encontrar la mejor medida frente a esta crisis: "No dudéis que nosotros no bajamos los brazos y seguiremos estudiando todas aquellas fórmulas que nos permitan realizar este tpo de medidas sin colisionar con las libertades individuales de los ciudadanos".