Aragón augura una bajada del 20% de los casos con las restricciones

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón augura una bajada de entre el 20 y el 30% de los contagios en las próximas semanas gracias a las medidas restrictivas aplicadas hasta ahora en la comunidad autónoma. Así lo explicó a este diario el director general de Salud Pública de la DGA, Francisco Javier Falo, que indicó que los datos reflejan que las restricciones, como el toque de queda o el confinamiento perimetral, han empezado a funcionar. Pero eso no supone que ya haya pasado lo peor en esta denominada tercera ola. El reto sigue estando en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, donde existe riesgo de «colapso» si no se produce un descenso «rápido» de contagios diarios en los próximos días. De hecho, no se descarta tomar más medidas para conseguir esa bajada en poco tiempo, aunque por ahora manda la prudencia y la confianza en las restricciones ya aplicadas por el departamento que dirige Sira Repollés.

«Hemos empezado a ver el efecto de las medidas, con las que observamos que se cambia el incremento rápido que había en la curva de contagios hace una semana. Ya hemos llegado al pico y hemos superado los máximos, ya que si hace una semana estábamos con 1.200 o 1.300 casos diarios, esta semana de media ya estamos en el entorno de los 1.000», señaló el director general. Pero el hecho de haber llegado al pico, «que es una magnífica noticia», señaló, no implica que Salud Pública dé la batalla por ganada. El riesgo está, insiste, en el «colapso» que se puede producir si no se consigue un descenso «rápido» de los contagios. Y es que el efecto de la bajada de la transmisión en las hospitalizaciones y en unidades de cuidados intensivos llega con una cadencia de dos o tres semanas.

«La bajada que empezamos a ver ahora en los positivos diarios empezará a dejar efectos en hospitalización y en ucis a partir de la semana que viene. Y lo mismo en mortalidad. El aumento de los fallecimientos, que va a ser duro esta semana y la próxima, viene del incremento de casos que soportamos en los últimos diez días de manera muy dura», explicó. Por eso, es «necesario» que la media de contagios de cada día descienda pronto.

De hecho, Falo casi asegura que serán necesarias nuevas restricciones. «Habrá que seguir tomando medidas porque, aunque desde un punto de vista de la incidencia puede ser que lo peor de esta ola haya pasado, no podemos permitirnos descensos lentos de la curva que se queden en mesetas muy altas», insistió. Al ritmo actual, recordó, hay entre dos y cinco entradas en intensivos cada día. Y ni los hospitales aragoneses ni el personal sanitario lo aguantaría durante dos semanas más. «Necesitamos bajar rápido, porque el sistema sanitario está soportando una tensión que tiene un límite. Eso es lo que justifica que hayamos recrudecido medidas esta semana, aun identificando una evolución favorable», dijo.

Esa evolución positiva se detecta no solo en el número de contagios diarios, sino en otros indicadores, como el número R, el indicador reproductivo básico, que ha pasado de estar entre 1,3 y 1,5 la pasada semana, a situarse por debajo de 0,9. «Si mantenemos esta tendencia en la R con valores inferiores a 0,9, --lo que significa que por cada 10 personas positivas, los nuevos contagios que se generan son 9--, el análisis general nos da un descenso de entre el 20 y 30% de los casos semanales». También baja la tasa de positividad, el porcentaje de casos confirmados respecto al total de pruebas diagnósticas. «La semana pasada estábamos entre el 21 y 22%, y en los últimos días, entre el 17 y 18%, aseguró Falo.

PSEUDOCONFINAMIENTO

Cuando se cumplen dos semanas desde la entrada en vigor del toque de queda de 23.00 a 6.00 horas, el Gobierno de Aragón hace una lectura positiva de la medida. Aunque también señalan que es el conjunto de restricciones lo que ha ayudado a frenar el incremento de contagios. «Si tuviéramos que hacer una valoración, las medidas tienen efecto, porque esa tendencia rápida de crecimiento que teníamos hace dos semanas, se ha corregido, se ha suavizado y empezamos la bajada», señaló Falo.

Eso sí, resulta «prácticamente imposible» saber si esa ralentización del ritmo de contagios se debe al toque de queda, a los confinamientos perimetrales o al cierre de los comercios no esenciales a las 20.00 horas. Más bien, desde Salud Pública se inclinan por pensar que «todo suma». Las medidas, señaló Falo, tienen un único objetivo: «que nos vayamos a casa lo más rápidamente posible, y además, con nuestros convivientes estables». En la práctica, aseguró el director general, «el cierre a las 20.00 horas no deja de ser un pseudoconfinamiento domiciliario horario, porque cada vez es más complicado encontrar sitios fuera donde poder estar». Y el as bajo la manga, el confinamiento domiciliario. Una opción que ayer volvió a calificar de «evitable» el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero que en Aragón no se descarta. «Veremos si después de días o semanas necesitamos más velocidad de bajada de contagios y hay que endurecer medidas», señaló Falo.