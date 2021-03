Aragón baraja restringir horarios tras crecer la incidencia de casos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Preocupación por la quinta ola?. En sus manos está que no se produzca. Al igual que su estrategia de vacunación, la cual consiste en no hacerla a los grupos de riesgo. Deje ya de "querer lucirse" y actué. Que esto no es un juego. Y es su responsabilidad!.