Aragón registra 15 nuevos casos de contagiados por coronavirus

Yo paso de colores políticos, pero de lo que no paso es de estar pagando a políticos que no han sido capaces de tomar una sesión rápida y TRASTRICAS con el tema de coronavirius más viendo como en China se hacía para que no se estendiese más . Pero en España somos diferentes nada de control en aeropuertos que entren sean de china o de la conchichina . Coño tomen medidas ya . Y menos pensar en lo eso hafectaria a la economía . Cuántos infectados y muertos necesitan .YA ESTA BIEN DE ESTIRAR LA CUERDA CON UN TEMA TAN SERIO COÑO YA .