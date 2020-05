El Ayuntamiento de Zaragoza enviará dos mascarillas a los buzones de los mayores de 65 años

Estimado Sr. Alcalde Jorge Azcon, me parece buena la iniciativa lo que no me parece razonable es que solo se envíe a las personas de más de 65 años, lo que tendrían que hacer es mandar a todos ciudadanos porque todos tenemos derecho a tener mascarilla y no tenerlas que comprar ya seamos personal de riesgo o no. Todos estamos pagando Seg.social y ahora es cuando se necesita ese apoyo por parte de ustedes. Cuando hay elecciones nos bombardean a publicidad en el buzón y ahora que es por salud no se dignan a mandar mascarillas, ya que esta en riesgo nuestra salud. Un saludo.