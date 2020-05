El Ayuntamiento de Zaragoza lanza un vídeo, 'No olvides', para evitar el relajamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza ha colgado en su cuenta de Twitter un vídeo para recordar a sus ciudadanos que no bajen lo más mínimo de la guardia en la lucha aún vigente contra el coronavirus. Solicita una y otra vez que nadie olvide: a los miles de fallecidos y contagiados; los negocios clausurados y los empleos perdidos; los días de confinamiento... Y recuerda que el final del túnel de esta pesadilla global y local sólo tiene un camino común, la responsabilidad individual como pilar innegociable de un triunfo colectivo de la salud de una ciudad inmortal. "Porque está en tu mano que no suceda de nuevo".

🙏🏻 Hoy Zaragoza vuelve a proponerte un pacto



⚫ NO OLVIDES los miles de fallecidos y contagiados.

🚪 NO OLVIDES los negocios clausurados y los empleos perdidos.

🏠 NO OLVIDES los días de confinamiento.



Porque está en tu mano que no suceda de nuevo #ZGZNoOlvida pic.twitter.com/nqWbApDo9Z