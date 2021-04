Ayuso avisa de que Madrid cerrará los centros de vacunación masiva si no llegan más dosis

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este viernes que si no llegan más dosis de las vacunas frente al covid, la semana que viene "se cerrarán los centros de vacunación masiva", como el Hospital Isabel Zendal o el estadio Wanda Metropolitano. "Estamos a viernes y todavía la Comunidad de Madrid, salvo con las Pfizer, no sabemos cuántas dosis vamos a recibir por parte del Gobierno la semana que viene. Y como no lleguen más, vamos a tener que paralizar la vacunación en los grandes centros. Esto es insensato", ha señalado.

A su vez, el viceconsejero y la directora general de Salud Pública, Antonio Zapatero y Elena Andradas respectivamente, han explicado en rueda de prensa que el problema está en la falta de dosis de AstraZeneca, dado que Madrid sólo tiene un stock de 3.000 viales, que se acabará entre el lunes y el martes y, por tanto, si no llegan más, el miércoles habría que paralizar la vacunación en los centros masivos. En estos espacios se está suministrando AstraZeneca al grupo de edad de entre 65 a 70 años.

"No queremos llegar a ese punto", ha asegurado Zapatero, quien ha reiterado las tres peticiones que el miércoles la Comunidad trasladó en el Consejo Interterritorial: que se priorice la aplicación de primeras dosis de todas las vacunas, como también ha pedido Cataluña, que se elimine el límite de edad de la vacunación con AstraZeneca y que se permita la vacunación voluntaria con este preparado a los menores de 60 años y sin límite de edad con las dosis paralizadas de Janssen.

La inmunidad de grupo

Por otro lado, Zapatero ha calculado que en torno al 45% de la población madrileña está inmunizada gracias ha haber recibido algún pinchazo de las vacunas autorizadas o a que ha pasado el covid. Pese a ello, la Comunidad de Madrid sigue en riesgo extremo, con una incidencia de 348 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Si bien, según el viceconsejero, puede que la región esté "tocando el techo de la cuarta ola" dado que el balance de contagios en los últimos siete días muestra una "tendencia estable".