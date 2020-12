Azcón insiste en que los ayuntamientos necesitan un fondo covid "como mínimo de 4.000 millones"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha insistido en que los ayuntamientos necesitan un fondo covid de ayudas del Gobierno de España "como mínimo de 4.000 millones de euros" entre los años 2020-21 para paliar la situación generada por la pandemia de coronavirus, en lugar de los 3.000 millones que se llegaron a prometer.

Azcón ha recordado que en 2020 el Gobierno central a las Comunidades Autónomas les ha dado 16.000 millones de euros, pero solo se prevé el 4 por ciento de los fondos europeos para las ciudades. "El fondo que pedimos es de sentido común porque hay una desproporción entre el peso y el papel que juegan los ayuntamientos con las ayudas que se reciben de otras administraciones".

Azcón ha recalcado que este fondo covid se tiene que aprobar independientemente de la situación económica de los ayuntamientos, porque sería para atender las necesidades sociales de los ciudadanos como pagar las ayudas a la alimentación, que "se están disparando" y "es incomprensible" que no se hayan materializado las ayudas, ha lamentado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Azcón ha mostrado su preocupación porque el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no contiene un fondo específico de ayudas a los ayuntamientos y es la razón por la que, cuando la situación de la pandemia "esté más tranquila", se hará un "llamamiento a la movilización de alcaldes" para defender a sus ciudades. "Yo lo haré para reclamar al Gobierno de España lo que es justo".

Tras subrayar que este acto reivindicativo no será esta semana como estaba previsto en un primer momento, ha dejado claro que "habrá un acto", y ha argumentado que es "incomprensible que del Gobierno de España no haya llegado dinero". Ha abundado al afirmar que "no ha entrado en las arcas municipales un solo euro de otra administración y necesitamos esas ayudas".

El alcalde de Zaragoza y también portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha recalcado que "es obligatorio que vengan ayudas del Gobierno de España y es muy difícil de entender que no hayan llegado".

TRANSPORTE PÚBLICO

Esta es una de las principales demandas del gobierno de coalición PP-Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha expuesto Azcón al señalar que existen muchos factores que han impactado en la arcas municipales, pero el más importante es el "agujero" en el transporte público, que supera los 22 millones de euros y "solo con ayudas del Gobierno de España se podrá paliar".

Al respecto, ha contado que desde la FEMP se anunció que habría un decreto del Gobierno de España en "próximas fechas" y ha confiado en que, esta vez "sea verdad" y que la partida de 275 millones de euros ampliable a mil millones para el transporte público de las ciudades sea una realidad porque no solo se tienen que atender los problemas creados en 2020, sino los que se generarán en 2021.

Ha apuntado que dicho decreto podría estar aprobado en el último Consejo de Ministros de este año o en el primero de 2021. "La realidad es que llega tarde y no debería demorarse más porque la caída de usuarios en el transporte público de Zaragoza ha llegado al 95 por ciento y ahora hay una menor demanda del 40 por ciento. Eso tiene un impacto en la recaudación del billete cuando, además, se ha incrementado el gasto al reforzar el número de tranvías y autobuses".

A colación, ha reiterado que Zaragoza ha sido pionera "con mucha diferencia sobre el resto de España" en desinfectar los autobuses y poner gel hidroalcohólico en todo el transporte público y la primera en implantar un plan piloto de medición de la calidad del aire y del grado de concentración de CO2 en el transporte público.

"Si hay un servicio público en el que hemos estado especialmente atentos en la seguridad para los ciudadanos es el autobús y tranvía. En ninguna ciudad se han tomado tantas medidas como en Zaragoza y por ello hemos recibido el premio más importante de Europa en la seguridad en el transporte público". De este modo se ha referido al galardón de "Mejor Iniciativa para el Cliente" de los Global Light Rail Awards.

PRESUPUESTOS

Preguntado por el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza ha contestado que sin saber las cuantías de las ayudas del Gobierno de España "es muy difícil hacer un proyecto", y ha confiado en conocer pronto si "finalmente se anuncia lo que se prometió". No obstante ha comentado que se presentará un presupuesto, aunque sin ayudas de la administración central no será el que le gustaría hacer.

Ha avanzado que el presupuesto se enfocará en las ayudas a los que más lo necesitan porque las políticas sociales "son la prioridad" y "no se dejará de tramitar ninguna ayuda a la alimentación que llegue a los servicios sociales".

El Ingreso Mínimo Vital "no funciona como esperaba" el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras que el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) no se ha incrementado y ha conllevado duplicar las ayudas de alimentación del Ayuntamiento de Zaragoza para aventurar que "será igual en 2021".

Los otros dos pilares del presupuesto serán atender el transporte público y la reactivación económica porque la crisis de la pandemia ha afectado gravemente a muchos sectores, como el de la hostelería.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sido "ágil" y, en comparación con otras administraciones se ha hecho un esfuerzo que "deberían hacer no solo los gobiernos autonómicos, sino el Gobierno de España porque todas las ayudas puestas encima de la mesa son escasas".

CAMBIOS ACELERADOS

El alcalde ha observado que el coronavirus ha provocado cambios importantes en las ciudades y en poco tiempo como la inversión para hacer más de 80 kilómetros de ciclocarriles en unos meses. "Hemos sido pioneros en esponjar las calles y abrirlas a los peatones en la desescalada y se vuelve a hacer en Navidad".

A su parecer, esta pandemia va a cambiar la fisonomía de las ciudades y algunas tendencias se van a acelerar en el sentido de que los espacios para el peatón van a ganar terreno, pero para ver hasta donde llegan hay que tener en cuenta el avance del virus en los próximos meses.

Como medidas que "vienen para quedarse" ha citado la medición de la calidad del aire en espacios de uso público como se recoge en el convenio con la Universidad de Zaragoza para medir la concentración de CO2 en el transporte público, los colegios y bares. "Hay cambios que se van a quedar", ha dicho tajante.

Estos cambios también se trasladarán a la vegetación en las urbes y todo lo relacionado con el cambio climático y el acuerdo verde será transversal y afectará a todas las políticas que se pongan en marcha, pero con más énfasis en la movilidad y la rehabilitación de viviendas.

Precisamente, uno de los objetivos que se ha planteado este mandato es multiplicar la zonas verdes. Uno de los proyectos que "con más ilusión se impulsa es el bosque de los zaragozanos", para duplicar el número de árboles en la ciudad y plantar ejemplares en los 7.000 alcorques vacíos con el consiguiente impacto en la mejora de la calidad del aire. Es una visión a largo plazo y no lo capitalizará este equipo de gobierno, ha reconocido Azcón, sino las generaciones venideras y "eso es pensar en el futuro de la ciudad y en un planeta mejor".