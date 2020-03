Azcón: "Zaragoza no es Madrid, pero podríamos llegar a su situación"

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado esta mañana, tras reunirse con el experto sanitario Juan José Badiola, que "nos encontramos en una crisis importante", por lo que su Gobierno no va a dudar "en tomar las medidas necesarias para velar por la seguridad de todos los zaragozanos". En esta misma línea, el alcalde ha afirmado que "hoy Zaragoza no es Madrid, pero podríamos llegar su situación".

Azcón ha querido asimismo dar una imagen de coordinación entre las diferentes instituciones y ha asegurado que no se tomarán decisiones sobre la cancelación de grandes actos sin consensuarlo antes con la DGA. "Cerraremos las guarderías, los centros sociolaborales y las formaciones que imparte el ayuntamiento si el Gobierno de Aragón entiende que hay que tomar esas medidas".

El conservador, además, ha declarado que "todos los actos y celebraciones que pudieran aplazarse tendrían que aplazarse". Por ejemplo, sobre los partidos de fútbol, Azcón ha dicho que la competición debería suspenderse por el momento, ya que si los partidos se juegan a puerta cerrada la gente sigue aglomeraciones en la entrada de los estadios. Sobre la Semana Santa, ha apuntado que es "demasiado pronto para tomar una decisión", y sobre el cierre de los teatros ha insistido en la cautela y ha comentado que esperará a conocer las medidas autonómicas.

Por su parte, el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha advertido de que el coronavirus ha generado una situación de emergencia y ha abogado por "coger al toro por los cuernos" y adelantarse a los acontecimientos con medidas.

En declaraciones a los medios, Badiola ha alertado de que la expansión del coronavirus "puede tener malas consecuencias" porque "no es la gripe, es un virus nuevo, para el que no hay vacunas, ni antigripales y no se sabe lo qué va a pasar", además de ser "muy contagioso". El riesgo, ha asegurado, es el colapso del sistema sanitario.

MEDIDAS COMO EN CHINA

Badiola ha recordado que en Zaragoza vive el 54 por ciento de la población aragonesa y "tiene que ejercer un liderazgo" con medidas "proporcionadas y decididas", convencer a la población, pedir su colaboración y concienciarla porque "cuanto más se tarde en adoptar medidas serán peores y se alargará el problema". Para Badiola, las medidas adoptadas por China, origen del foco, son un "buen ejemplo a adoptar" porque ha demostrado que cuando se toman medidas estrictas hay resultados pronto y ha subrayado que "todo el mundo está tomando medidas drásticas, necesarias" y es por lo que, a su juicio, "hay que adelantarse a los acontecimientos".

Ha insistido en que este es un "problema de las ciudades, que es donde se dan las mayores concentraciones", de ahí que recomiende el distanciamiento personal o social. "Tenemos que dar ejemplo porque podemos y debemos", ha recomendado Badiola, quien ha reiterado que "si no queremos llegar a la situación italiana hay que tomar medidas ¡ya!".

Al científico le ha llamado asimismo "la atención" el número de fallecimientos que se han producido en Aragón, seis, en relación al número de diagnosticados, 49 hasta ayer, y cree que "hay que analizar la razón", ya que el ratio de mortalidad es peor que el que se dio en China en el pico de la crisis. También ha recordado que para personas con edades medias con enfermedades crónicas, diabéticos o con problemas cardiovasculares contagiarse con el coronavirus puede suponer un agravamiento de la enfermedad.